60 факта за 60-годишнината на Христо Стоичков (III част)

На 8 февруари великият Христо Стоичков навърши 60 години. Хубав, лош, харесван от едни и плют от други, за Ицата е ясно едно – той е най-прочутият български спортист за всички времена. Няма друг с неговата слава!

Тръгнал във футбола от селската ливада в Ясно поле, Пловдивско, преминал през Харманли, ЦСКА, Барселона, Парма, Япония и САЩ, печелил купи, медали, че дори и „Златната топка“ – трофей, който се полага само на най-най-най-добрите и великите... Изхвърлен до живот от футбола, за да покори след това най-големите върхове в света на тази най-популярна игра. И до днес, когато зад граница прозвучи името на родината ни, чужденците казват „Аааа, България – Стоичков!“.

По повод 60-та му годишнина ще ви разкрием 60 прелюбопитни неизвестни или малко известни факта от богатия живот на Христо Стоичков:

41. Чупи крака на 18-годишен

Като футболист на американския „ДС Юнайтед“ в края на кариерата си Стоичков чупи крак на играч от противниковия тим. В контролата срещу аматьорския „Американ Юнивърсити“ Ицо влиза остро срещу 18-годишния халф Фреди Лерина в борба за спорна топка. Две кости на десния крак на Лерина изхрущяват зверски. След инцидента мачът е прекратен.

„От играчи с класата и имиджа на Стоичков не се очакват подобни нарушения. Той едва ли го направи нарочно, но това беше направо престъпление“, заявява треньорът на „Американ Юнивърсити“ Тод Уест.

42. Стоичков или Цар Освободител?

На 5 февруари 1999 г. на банкет на вестник „7 дни спорт“ в хотел „Радисън“ Христо Стоичков посочва паметника на Цар Освободител и казва на заобиколилите го журналисти: „Ако бях играл в „Левски“, този паметник вече щеше да е мой...“.

43. Договор с Партията на Каталуня

На Световното във Франция през 1998 г. преди мача България – Испания в Ланс Ицо сключва договор с Партията за независимост на Каталуния. Според съглашението, ако вкара гол, Христо трябва да си вдигне фланелката, а отдолу да има надпис с абревиатурата на партията. Ицо обаче се изпокарва с останалите национали и си заминава още на почивката, а България губи с 1:6.

44. Разправията със Стойчо

През 2000 г. Христо Стоичков става директор на националния отбор на България, когато треньор е Стойчо Младенов. Двамата се скарват твърде бързо, след като Ицо е недоволен от включването в състава на ветеран като Илиан Илиев. „Ще подмладяваме ли отбора, или да се събираме?“, отсича Камата и напуска екипа. Бързо обаче се сдобряват със Стойчо.

45. Хвърля на земята екипа на България

Огненият нрав на Стоичков взривява приятелския мач България – Мексико (1:1) през лятото на 1992 г. На стадион „Васил Левски“ Стоичков изпуска дузпа срещу известния вратар Хорхе Кампос – Папагала. Малко по-късно при смяната му част от публиката го освирква. Разярен, Христо си хвърля фланелката на пистата. „Така е с големите, така беше и с Марадона“, отбелязва треньорът на мексиканците Луис Сезар Меноти, водил през 1978 г. световните шампиони от Аржентина.

46. Акушира на бременна свиня

Ицо сам признава, че най-голямо впечатление в живота му прави раждането. В края на 80-те години става жив свидетел, когато гостува на бившия пловдивски футболист Михаил Душев. В хода на вечерта една от свинете на бай Михаил почнала да ражда. Ицата лично асистира на Душев при акуширането на прасенцата, първото от които се оказва нерезче и получава името Ицо.

47. Цветя за мадам Бонева

Свадата на Стоичков с националния селекционер Христо Бонев покрай бойкота приключва на 1 юни 1997 г. В деня на детето Стоичков отива в дома му с букет цветя за госпожа Ема Бонева. След помирението България се класира на Световното във Франция'98.

48. Ключодържателя на Стоичков

Единственият, с когото Христо Стоичков не се е карал никога, докато играе за националния отбор на България, е Илиан Киряков. Дълго време русокосият защитник е наричан Ключодържателя на Стоичков. Самият Киряков обаче разправя по-късно, че с Христо вече не поддържат връзка, макар че му праща поздрави за всеки рожден ден. В крайна сметка се сдобряват миналата година.

49. Тримата тенора и Мирослав Илич

Като футболист и треньор преди всеки мач Стоичков си пуска изпълненията на сръбския певец Мирослав Илич. Любимата му негова песен е „Не мой ме виши люби ти...“. Негови поклонници са и тримата тенори Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Лучано Павароти. Първите двама дори уважиха преди време поканата да разгледат музейната му експозиция в София преди представлението си.

50. Изплаща младоженски заем

В ЦСКА Христо Стоичков играе навремето за заплата от 260 лева, тъй като отборът по онова време вече не е към военното ведомство и не се полагат пари като за офицери и сержанти. От тях повече от половината отиват да погасява младоженски заем.

51. Свада с данъчните

Преди повече от 20 години данъчните подгониха Христо Стоичков, че не си е платил налога върху премията от САЩ'94, която е в повече от 200 000 долара. Ицата се опъва: „Това, което искам да кажа на всички българи, е, че тези 20 000 лева, които ми ги искат бирниците, няма да им ги дам“, и наистина излиза победител. По-късно го гонят и за неплатени суми за някакъв имот в Пампорово.

52. Ловджия и рибар

Двете хобита на Христо Стоичков за свободното време са ловът и риболовът. Първото му довлича огромен скандал с природозащитници, след като Ицо предостави на медиите снимки на отстреляни от него жираф и носорог в Африка. У нас ходи да бие елени и глигани в ловното стопанство в Етрополе. По риболова се запалва, докато играе в „Чикаго Файър“ и ходи да хвърля въдица в езерото Мичиган.

53. Мъжки наследник от четвъртия път

Мечтата на Стоичков да има мъжки наследник се сбъдва чак от четвъртия път. Той и жена му Мариана имат две щерки – Михаела и Христина. Първата му ражда внучка Миа. Христина обаче ощастливява дядо Христо с внук, който съвсем естествено носи неговото име Христо и е вече на една година.

54. Английският полицай

Преди финала за Купата на европейските шампиони срещу „Сампдория“ (1:0) през 1992 г. Стоичков измисля поредната дяволия. За да убедят хората, че именно отборът на „Барселона“ ще стане властелин на Лондон във вечерта на финала, Ицо с помощта на журналисти и хотелската управа изнамира шапка и униформа на английски полицай. Преоблечен като служител на „Скотланд ярд“ го изписват пред един от символите на Лондон – голямата часовникова кула на Уестминстърския дворец, известна като „Биг Бен“. Небръснат, българинът намига от снимката – победата е в кърпа вързана! В деня на мача снимката е на първите страници на вестниците.

5. „Повичи ибете, по-малку учети“

През пролетта на 1990 г. Стоичков избива една от най-крилатите си фрази преди мача „Берое“ – ЦСКА (3:3) в Стара Загора. Във фоайето на хотел „Верея“ негови почитатели от университета във Велико Търново отиват да си вземат автографи. След като му казват, че са студенти, Ицата ги напътства така: „Студени ли сте, топли ли сте, ни знам, ама нали знайти, чи идна патка учила, учила, та накрая пукнала! Повичи ибети, по-малку учети!“.

56. „Токовият удар“ от Жоро Илиев

През 90-те години Стоичков става рекламно лице на ВИС-2. Той е на висока почит сред мутрите, което обаче не пречи на едно събиране с висаджиите Главния Жоро Илиев да го удари с юмрук в лицето. Стоичков се обажда на шефа на НСБОП ген. Димитър Владимиров да идва да го спасява. Официалната версия гласи, че уж го ударил ток.

57. Всява смут в театъра

Като футболист на ЦСКА през 80-те години всява голям смут в театъра, когато отборът е заведен да гледа „Балкански синдром“ на Станислав Стратиев. В един момент човек от публиката се изправя и започва да апострофира артистите. Ядосан, Христо се изправя и почва да вика: „Я сядай долу бе, кретен! Не съм дошъл цяла вечер само теб да слушам!“. Целият салон припада от смях, тъй като човекът всъщност е част от спектакъла.

58. Спрасква носа на Османов

Още като юноша Ицо се забърква в бой на стадиона в Несебър. В контролен мач между юношеския ни национален отбор и местния „Слънчев бряг“ спрасква с юмрук носа на 13 години по-възрастния от него футболист на домакините Мехмед Османов. За негов късмет треньорът Борис Ангелов решава да не го изпъжда от лагера.

59. По анцуг при президента

Христо Стоичков се явява и един от най-големите нарушители на протокола, когато става въпрос за прием при президента на България. През пролетта на 1994 г. той, тогавашният шеф на БФС Валентин Михов и треньор №1 Димитър Пенев са поканени при Желю Желев по случай предстоящото Световно първенство в САЩ'94. Докато обаче Михов е с костюм, а Пената също се е барнал като за прием, Стоичков пристига по анцуг и небръснат.

60. Не познава госпожа Дони

В разгара на мутренските времена певецът Добрин Векилов – Дони организира акция срещу насилието под надслов „Не на страха“. По същото време Христо гостува за интервю в телевизията. На въпроса какво мисли за акцията на Дони, Стоичков отговаря: „Какво да мисля? Аз не я познавам тази госпожа...“.

Източник: Уикенд