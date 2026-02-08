60 факта за 60-годишнината на Христо Стоичков (II част)

На 8 февруари великият Христо Стоичков навърши 60 години. Хубав, лош, харесван от едни и плют от други, за Ицата е ясно едно – той е най-прочутият български спортист за всички времена. Няма друг с неговата слава!

Тръгнал във футбола от селската ливада в Ясно поле, Пловдивско, преминал през Харманли, ЦСКА, Барселона, Парма, Япония и САЩ, печелил купи, медали, че дори и „Златната топка“ – трофей, който се полага само на най-най-най-добрите и великите... Изхвърлен до живот от футбола, за да покори след това най-големите върхове в света на тази най-популярна игра. И до днес, когато зад граница прозвучи името на родината ни, чужденците казват „Аааа, България – Стоичков!“.

По повод 60-та му годишнина ще ви разкрием 60 прелюбопитни неизвестни или малко известни факта от богатия живот на Христо Стоичков:

21. Първи гол за „Барселона“

В „Барселона“ Ицо заменя в квотата за чужденци бразилеца Алоизио. Вкарва първия си гол на 1 септември 1990 г. в 42-рата минута на градското дерби с „Еспаньол“ и носи победата на своя отбор с 1:0.

22. Перфорира крака на рефера с бутоните

През есента на 1990 г. българинът настъпва нарочно и много болезнено рефера Урисар Аспитарте в двубоя с „Реал“ в Мадрид. Направо му перфорира крака с бутоните. Гонят го заедно с треньора Йохан Кройф. Христо е наказан за два месеца и още два мача.

23. Играе за 50-годишнината на Пеле

Като футболист на „Барселона“ на 31 октомври 1990 г. Христо Стоичков е поканен да участва в мача на стадион „Сан Сиро“ в Милано по случай 50-годишнината на Пеле. Сред останалите звезди са Марко Ван Бастен, Енцо Франческоли, Георге Хаджи, Оскар Руджери, Рене Игита и др.

24. Венета Райкова е Мис „Стоичков“

Манията по Христо Стоичков в България добива огромни размери още след първия му сезон в „Барселона“. Затова пускат вестник „Стоичков“, чиято първа миска става бъдещата тв звезда Венета Райкова.

25. Смокингът от Аранча Санчес

През 1994 г. Христо Стоичков най-накрая е удостоен със „Златната топка“. Само че го държат в неведение, да не се изпусне и да развали тайната. Една сутрин телефонът на Стоичкови в имението им в Барселона звъни на пожар. Отсреща е световноизвестната тенисистка Аранча Санчес. „Имаш ли смокинг?“, пита го тя. „Нямам“, признава си Ицо. „Идеай бързо да ти намерим някой под наем, после ще ти кажа защо...“. Оказва се, че поръчката за смокинга идва от списание „Франс Футбол“, който връчва наградата. Избрали са именно Аранча Санчес да връчи „Златната топка“ на Христо Стоичков. Организирана е специална фотосесия в Барселона със съдействието на футболното списание „Дон Балон“.

26. Измамата „Стоичков – Яфа“

Почти всички бизнес начинания на Стоичков с парите, спечелени от „Барселона“, се провалят с гръм и трясък. Съдружникът му – арабин на име Яфа, го измамва в общата им фирма „Стоичков – Яфа“, която уж трябва да продава автомобили в центъра на Барселона. Опитва да развъжда риба в България, но шараните му измират.

27. С гръб пред дукесата на Кент

След спечелването на Купата на европейските шампиони през 1992 г. на стадион „Уембли“ (победа с 1:0 над „Сампдория“) Христо поема последния трофей и сяда с него на оградата пред официалната ложа, с гръб към представителите на британската аристокрация. Точно зад него е дукесата на Кент, макар че Стоичков разправя, че ставало въпрос за английската кралица Елизабет II.

28. Изгорен за „Златната топка“

В края на 1992 г. Христо обвинява боса на „Милан“ Силвио Берлускони, че е осигурил с подкупи и политическо влияние „Златната топка“ за Марко ван Бастен. В анкетата Стоичков е втори, като 9 от общо 29 гласували журналисти изобщо не са включили българина в топ 5 на най-добрите в Европа.

29. В атака срещу Йохансон

След мача с Швеция (1:1) от квалификациите за САЩ'94 българинът обвинява боса на УЕФА Ленарт Йохансон, че е уредил съдията да свири за скандинавските му сънародници. Извикан е пред дисциплинарната комисия на централата, където се извинява, че не бил добре разбран.

30. Кукуригу в Париж

Преди двубоя с Франция на „Парк де Пренс“ на 17 ноември 1993 г. Стоичков шашва представителите на местната преса, като кукурига като петел във фоайето на хотела. След това изказва прогноза, че ще бием с гол в последните минути. Така и става след фамозното изпълнение на Емил Костадинов за победата с 2:1.

31. „Нула номер“ в САЩ'94

На Световното първенство в САЩ'94 вдига скандал на шефовете на БФС, тъй като иска да играе с гръцки обувки „Кронос“ вместо с „Адидас“. След това казва, че ще си остриже главата „нула номер“, ако паднем от Нигерия. Не си изпълнява обещанието въпреки загубата с 0:3.

32. Пазарлъците с Марадона

Бившият шеф на БФС Христо Данов твърди, че Христо Стоичков и Диего Марадона са спазарили мача България – Аржентина в САЩ'94 да завърши с победа за нашите, както и става – 2:0 за България. Аржентинците спазили договора въпреки наказанието на Диего да не играе заради положителна допинг проба.

33. Печели и губи басове в Америка

Стоичков печели и губи два баса, сключени преди САЩ'94. Успешен излиза облогът със съотборника му Хулио Салинас, че България ще се класира по-напред от Испания. Не успява обаче с Ромарио, където се е обзаложил, че нашият тим ще бъде световен шампион.

34. №5 по премия след триумфа в САЩ'94

Въпреки че е с най-голям принос за българския триумф в САЩ'94, Стоичков се оказва едва на пето място в списъка с премиите. Причината е, че е пропуснал малка част от квалификациите. Най-много взимат Боби Михайлов и Емил Костадинов – по 222 000 долара. Трифон Иванов е с 219 хиляди, а четвърти е Цанко Цветанов с 215. Петият по премии Христо прибира 209 000 долара.

35. „Айне, цвайне, картофен“

Стоичков е единственият български футболист, вкарвал голове в три поредни мача срещу Германия. В САЩ'94 първо ги предупреждава с „Айнц, цу цвай, ци дрън – дрън!“ при победата ни с 2:1. Година след това в София казва по техен адрес „Айне, цвайне, картофен“ и ги бием с 3:2. През ноември 1995 г. им вкарва гол в Берлин, но губим с 1:3.

36. Папата благославя левачката му

През 1995 г. Ицо е приет при папа Йоан Павел II. Явява се в червен костюм и казва: „Началникът ти е благословил левия ми крак“. Следва благословия и от папата. А през 2022 г. Христо посещава папа Франциск във Ватикана и му подарява копие от „Златната топка“ – най-ценното отличие във футбола, което печели през 1994 г. Папата, който е заклет футболен запалянко, почти се просълзява.

37. 7,6 млн. долара от „Парма“

„Парма“ купува Христо Стоичков от „Барселона“ през лятото на 1995 г. за 7,6 милиона долара. Отделно Христо се договаря за 1,7 милиона годишна заплата, премии от реклама, голямо имение и служебна лимузина.

38. Бойкот на националния отбор

След Европейското първенство в Англия'96 Христо Стоичков бойкотира националния отбор заради изгонването на Димитър Пенев. Оглавява опозицията срещу тогавашния президент на БФС Иван Славков – Батето, който обаче печели изборите. Пред конгреса Стоичков дръпва свирепа реч, но тя не стига за нищо. Скарва се и с треньора на България Христо Бонев.

39. Застраховка за 2 млн. долара

След завръщането му в ЦСКА през пролетта на 1998 г. „Мултигруп“ застрахова краката му за 2 милиона долара. От връщането му обаче армейците не печелят нищо. Първо Стоичков се скарва за капитанската лента с Трифон Иванов, а след това отива да играе два мача за арабския тим „Ал Насир“. По тази причина пропуска ФИНАЛА ЗА КУПАТА на България, загубен тежко от ЦСКА срещу „Левски“ с 0:5.

40. Истината за Путко Мафани

Докато Христо Стоичков е треньор на южноафриканския „Мамелъди Съндаунс“, у нас се пуска слух, че негов медиен съветник и пресаташе е тамошният журналист със звучното име Путко Мафани. Оркестър „Елен“ от Етрополе дори измисля песен: „Честит рожден ден на Камата, празнуват пичовете в страната. А за някои негови душмани – на Путко Мафани черните бани...“. По-късно се оказва обаче, че господин Мафани никога не е работил със Стоичков и неговия отбор.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Източник: Уикенд