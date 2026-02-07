60 факта за 60-годишнината на Христо Стоичков (I част)

На 8 февруари великият Христо Стоичков навърши 60 години. Хубав, лош, харесван от едни и плют от други, за Ицата е ясно едно – той е най-прочутият български спортист за всички времена. Няма друг с неговата слава!

Тръгнал във футбола от селската ливада в Ясно поле, Пловдивско, преминал през Харманли, ЦСКА, Барселона, Парма, Япония и САЩ, печелил купи, медали, че дори и „Златната топка“ – трофей, който се полага само на най-най-най-добрите и великите... Изхвърлен до живот от футбола, за да покори след това най-големите върхове в света на тази най-популярна игра. И до днес, когато зад граница прозвучи името на родината ни, чужденците казват „Аааа, България – Стоичков!“.

По повод 60-та му годишнина ще ви разкрием 60 прелюбопитни неизвестни или малко известни факта от богатия живот на Христо Стоичков:

1. Нелегален в селския футбол

„Партизанин“ (село Петрово, Старозагорско) е един от общо дванадесетте отбора в света, за които Христо Стоичков е играл в официални мачове. Това се случва през есента на 1985 г., докато Ицата е изгонен от футбола и набива крак в гарнизона в Стара Загора. Старшината му вълчо го урежда като нередовен състезател да участва в няколко мача под чуждо име в селската дивизия. На един от тях дежурният секретар на зоната му казва: „Момче, ти не си за тук, ти си за „В“ група...“.

2. С екипа на завод „Юрий Гагарин“

Дебютът му при мъжете е в състава на пловдивската фабрика „Юрий Гагарин“ в заводското първенство. Носил е в официални мачове екипите още на отбора на училището по строителна механизация „Христо Гюлеметов“ в школския шампионат, на „Марица“, „Хеброс“ (Харманли), ЦСКА, „Барселона“, „Парма“, „Ал Насър“, „Кашива Рейсол“, „Чикаго Файър“ и „ДС Юнайтед“.

3. Почва с №5 на гърба

Първият му състезателен номер в „Марица“ е 5. Дава му го треньорът Огнян Атанасов, тъй като по това време Христо играе като защитник в състава на пловдивския тим.

4. Гол за „Локо“ (Пд) в дербито

Ицо вкарва гол с екипа на „Локомотив“ (Пд) във вратата на „Ботев“ (Пд) през 2000 г. в бенефиса на кума си Атанас Узунов. Христо играе за всеки от двата отбора по едно полувреме, но вкарва само за локомотивците.

5. Прогонен от „Ботев“ (Пд)

Детската му мечта е да носи жълто-черните цветове на „Ботев“ (Пд), на когото е бил убеден привърженик като малък. Виден Апостолов и Ради Стефанов обаче го отпращат от школата като напълно безперспективен.

6. Червен картон за ЧРД

Съдията Веселин Тонев от Хасково е първият, който гони Стоичков в официален мач, при това навръх рождения му ден. Това става на 8 февруари 1983 г. в окръжния финал за Купата на България между „Хеброс“ (Харманли) и „Граничар“ (Свиленград). Двубоят се играе пред 2000 зрители в село Стамболово, а в 37-ата минута Христо напуска терена заради заяждане с рефера. „Хеброс“ обаче издържа до края в намален състав и печели мача с дузпи.

7. Бяга 100 м. за 11.1 секунди

В „Хеброс“ (Харманли) е привлечен от треньора Сава Савов. Бай Сава е възхитен не само от левачката му, но и от това, че е способен да пробяга 100 метра за удивителните 11.1 секунди. Това е едно от основните му качества – да надбяга защитата на онези отсреща и после да включи левачката за гол.

8. Паро му държи паспорта в Русе

През 1984 г. Аспарух Никодимов иска да го дръпне при себе си в „Дунав“ (Русе). Дори взима паспорта му и го държи при себе си няколко месеца. В крайна сметка се намесва ЦСКА и го привлича в състава си.

9. Открит за ЦСКА от бивш вратар

Откривателят на Христо Стоичков за ЦСКА е червената легенда Стоян Йорданов. Бившият вратар на армейците го забелязва на турнир между сборните отбори на „В“ група, когато Ицо играе в „Хеброс“ (Харманли), и е избран в състава на Югоизточната група.

10. Първи гол срещу „Чирпан“

Стоичков вкарва първия си гол за ЦСКА в мач за Купата на България на 16 февруари 1985 г. срещу „Чирпан“. Двубоят завършва 5:0, а Ицо бележи второто попадение.

11. Погрешни гащи за дебюта в националния

Христо Младенов е първият треньор на България, който го вика в националния отбор. Това става на 23 септември 1987 г. срещу Белгия в квалификациите за Евро'88. Стоичков играе с №7 и подава за първия гол на Наско Сираков. Бием 2:0. При излизането за загрявката Ицо прави гаф, като вместо зелени гащета си обува червени. Връщат го да ги сменя.

12. Шут в краката на Маклеър

На 11 ноември 1987 г. Стоичков е един от злополучните участници в мача с Шотландия (0:1), с който не успяваме да се класираме на европейското. В 87-ата минута при борба за топката на тъча Христо сритва в краката Брайън Маклеър от „Манчестър Юнайтед“ с очакването, че реферът ще даде фаул и играта ще се забави. Вместо това обаче е отсъден авантаж, след който Гари Макай забива гола за онези и потапя футболна България в скръб.

13. Изхвърлен завинаги от футбола

На 20 юни 1985 г. Стоичков е изхвърлен завинаги от футбола след скандалния финал за Купата на България между ЦСКА и „Левски“. От червения тим е единственият с доживотно наказание. Научава лошата новина в столично кафене, където е с още няколко съотборници. Тъжен ден за Ицата.

14. Голямото отбабанване

Едно от най-великите му изпълнения с червения екип е вечерта на 30 май 1987 г., когато носи победата на ЦСКА над „Левски“ с 1:0 след фантастичен изстрел от 25 метра в последните минути. С този гол армейците стават шампиони. Изпълнението не е излъчено пряко по телевизията, тъй като мачът не се предава заради пленум на БКП. „Ама как само ти го отбабаних!“, казва Ицо на вратаря на сините Боби Михайлов.

15. Жеката го учи да бие фаул

Стоичков сочи Петър Жеков като свой учител в биенето на преки свободни удари. Именно Жеката усъвършенства левачката му и показва на Христо няколко трика. Помагал му е и Христо Бонев, също изящен изпълнител.

16. Къса пагоните на майор от МВР

През есента на 1987 г. Христо насмалко да си докара второ доживотно наказание. След мача „Ботев“ – ЦСКА (1:0) Стоичков налита да бие съдията, а после къса пагоните на полковник от милицията. Едва е спасен от арест и съд, като го скриват в дома на кума му Атанас Узунов.

17. Четири гола в синята врата

На 1 октомври 1989 г. Стоичков вкарва 4 гола за ЦСКА при победа с 5:0 над вечния съперник „Левски“. В следващата среща между двата отбора излиза с №4. Историческата фланелка с „четворката“ и до днес се пази в частна колекция в Сливен.

18. Тръгва си с булка от магазина

С жена си Мариана се запознава в популярния столичен магазин „Аско Деница“, където тя работи като продавачка на щанда за килими. Влязъл да пазарува това-онова и си тръгнал с булка. Женят се на 7 февруари 1988 г. в хотел „Тримонциум“ в Пловдив, преди Стоичков да навърши 22 години.

19. Тайна преговора с Кройф

Христо Стоичков преговаря тайно с Йохан Кройф за трансфера си в „Барселона“ през лятото на 1989 г. на турнира в Палма де Майорка. Ден по-късно играе за ЦСКА срещу каталунците. Вкарва гол, а след това си изкарва червен картон. Вдига му го реферът Хуан Ансуатеги Рока, който е първият, изгонил Стоичков на мач в Испания. Впоследствие ще му се случва нерядко.

20. Стоичков срещу дамска превръзка

Преговорите на ЦСКА с „Барселона“ за Стоичков първоначално се водят на държавно ниво. Тодор Живков е убеден да го продадат, а с валутата да внесат дефицитните дамски превръзки. Съветникът на Живков Костадин Чакъров го убедил с думите, че „жените си слагат парцали и вестници“. В крайна сметка продажбата на стойност 4,5 милиона долара е извършена през ЦСКА, и то след падането на режима.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Източник: Уикенд