Тайно чудовище и хвърчило: Какви стелт роботи сега защитават Китай?

Истинските междузвездни войни започнаха в Поднебесната империя

Китайците създадоха няколко нови дрона. Те излетяха за първи път над секретния полигон Малан в автономния район Синдзян-Уйгур. Това е първият път, в който няколко секретни дрона от следващо поколение са разположени едновременно на една писта, пише онлайн изданието „Свободная Пресса“

„Чудовище от Малан“

Това е името, което западните журналисти вече са дали на първия и най-впечатляващ дрон. Някои китайски източници го наричат WZ-X.

Този самолет принадлежи към класа HALE - тежкотоварни дронове, способни да се реят във въздуха с дни. Размахът на крилете му е 53 метра (за да се представи по-добре, Ан-22 Антей има малко по-голям размах на крилете - 64 метра).

Китайският дрон е напълно плосък, гигантски триъгълник, така нареченото „летящо крило“ без опашка или фюзелаж в общоприетия смисъл.

Огромното му крило позволява на самолета да се движи на височина над 20 километра в изключително разреден въздух, извън обсега на повечето системи за противовъздушна отбрана със среден обсег. Той може да остане във въздуха с дни, действайки като „невидим спътник“.

Такъв гигант би могъл да побере тежки активни фазирани радари, мощни оптоелектронни системи и оборудване за електронно разузнаване. „Чудовището от Малан“ би могло безшумно да се плъзга по вражеските граници, сканирайки вражеска територия на стотици километри.

Поради огромния си полезен товар, този дрон може да действа като комуникационно реле за рояци от по-малки дронове, координирайки действията им директно от стратосферата. Помните ли Деня на независимостта, когато стотици по-малки кораби изплуваха от корема на „кораба-майка“? Само че сега това вече не е холивудска фантазия, а реалност.

Доскоро се смяташе, че Съединените щати, със своя секретен проект RQ-180, имат монопол върху подобни устройства. Кадрите от Малан обаче ясно показват, че Пекин не само е настигнал Вашингтон в надпреварата за технологии за дронове, но и е първият, който масово произвежда тези гигантски дронове.

Заедно с „Чудовището от Малан“, китайците тестваха друг дрон, също построен на принципа на летящо крило. Той обаче има различна, по-агресивна геометрия – така нареченото крило „извито хвърчило“ с пречупена стреловидност. Размахът на крилете му е малко по-скромен – около 42 метра.

Анализаторите предполагат, че макар WZ-X да е предимно стратегически разузнавателен самолет, неговият 42-метров аналог е проектиран като свръхголям безпилотен летателен апарат, способен да нанася мощни удари на междуконтинентални разстояния.

Тази конструкция („счупено крило“) осигурява отлична маневреност на средни височини и позволява носенето на тежък боен товар във вътрешните отсеци за оръжие. Ракета или управляема бомба, скрити във фюзелажа, не нарушават аеродинамиката на самолета, нито отразяват сигналите на вражеските радарни системи.

„Кърчунът“ е способен да прониква в многослойни системи за противовъздушна отбрана, да се приближава незабелязано до вражески командни пунктове, авиобази или кораби и да ги унищожава с прецизни удари.

Безопашен хищник

Този безопашен дрон забележително напомня на концепции за пилотирани изтребители от шесто поколение (по-специално обещаващия китайски проект J-XDS). Размерите му са сравними с лек или среден изтребител.

НОАК за първи път официално представи на обществеността концепции за такъв летателен апарат само преди година. Тогава това изглеждаше като смел, футуристичен дизайн. Но сега е ясно: бъдещето е настъпило и такъв дрон лети удобно над Малан.

Човек-пилот действа като тактически координатор от безопасно разстояние, докато безпилотният пилот поема водещата роля, привличайки огъня на противовъздушната отбрана, осветявайки цели с радара си или изстрелвайки първите ракети по врага.

Такъв дрон може да извършва маневри с екстремни претоварвания, които просто биха убили жив човек

trud.bg