САЩ и Венецуела събират сили: Тръмп изпрати самолетоносача USS Gerald R. Ford, а Мадуро отговаря с масивна военна мобилизация

Нова световна тревога предизвиква все по-нарастващото напрежение между Венецуела и САЩ, като последната стъпка е присъствието на американския самолетоносач USS Gerald R. Ford във водите на Латинска Америка, на което Каракас отговори с "масивна мобилизация" на военен персонал, оръжия и оборудване, пише CNN.



Както обяви министърът на отбраната на Венецуела Пандринйо Лопес, сухопътните, въздушните и морските сили ще проведат учения до днес в отговор на "империалистичната заплаха“, която представлява концентрацията на военни сили от САЩ.



Освен редовните военни части, в ученията ще участва и Боливарската гражданска гвардия – резервна сила, създадена от покойния президент Уго Чавес и кръстена на Симон Боливар, революционера, който е осигурил независимостта на много страни от Латинска Америка от Испания.



Според Лопес, който, както твърди, е предал заповедта на президента на страната Николас Мадуро, целта на учението е била "оптимизиране на управлението, контрола и комуникациите“ и осигуряване на отбраната на страната.



Тази стъпка идва, след като американският флот обяви, че самолетоносачът USS Gerald R. Ford – най-големият военен кораб на САЩ – е пристигнал в оперативния район на Американското командване за Юга, който обхваща по-голямата част от Латинска Америка.



Ударната група, която придружава USS Gerald R. Ford, включва девет авиационни ескадрили, два есминеца от клас Arleigh Burke – USS Bainbridge и USS Mahan – кораба за единно командване на въздушната и ракетната отбрана USS Winston S. Churchill, както и повече от 4000 моряци.



САЩ представиха укрепването на силите си в региона като мярка за борба с трафика на наркотици към Америка, а през последните седмици са извършили атаки срещу много кораби, за които се предполага, че превозват незаконни вещества.



Въпреки това Каракас смята, че САЩ всъщност се опитват да наложат промяна на режима, като американската медия отбелязва, че някои служители на правителството на Тръмп са признали на в частен разговор, че тяхната стратегия е насочена към отстраняването на Мадуро.



Припомня се, че през октомври Доналд Тръмп заяви, че е упълномощил ЦРУ да действа във Венецуела, а преди това беше показал, че разглежда възможността за атаки в латиноамериканската страна.

