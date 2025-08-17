Рядък момент: Ядрените куфарчета на САЩ и Русия бяха в една и съща стая по време на срещата Тръмп - Путин https://crimes.bg/po-sveta/ryadak-moment-yadrenite-kufarcheta-na-sasht-i-rusiya-byaha-v-edna-i-sashta-staya-po-vreme-na-sreshtata-tramp-putin/170329 Crimes.bg

Ядрените куфарчета на САЩ и Русия бяха държани близо до президентите през цялото време по време на срещата на върха в Аляска, докато те обсъждаха мира в Украйна.

Куфарите са преносими портали с кодове за двата най-големи арсенала от ядрени оръжия в света. А в един рядък момент те бяха в една и съща стая.

В САЩ куфарът се нарича „Ядрен футбол“. Той съдържа планове за действие при извънредни ситуации и строго поверителни документи, които позволяват на президента да командва военното командване в Пентагона – включително използването на ядрени оръжия.

Путин разполага с ядреното куфарче, наречено „Чегет“ (кръстено на планината Чегет в Кавказ) по всяко време. От разработването си ядреното куфарче е на разположение на руския държавен глава, министъра на отбраната и началника на генералния щаб.

Най-високите стандарти за сигурност бяха въведени за президентите в Анкъридж.

От едната страна бе президентът на САЩ Доналд Тръмп, срещу когото миналата година имаше два опита за покушение. А от другата - владетелят на Кремъл Владимир Путин (72), който има собствена нужда от защита и срещу когото е издадена заповед за арест за предполагаеми „военни престъпления“ от Международния наказателен съд (МНС).

Това беше една от основните причини, поради които, след обявяването на срещата с Путин „във великия щат Аляска“, екипът на Тръмп интензивно започна да търси подходящо място, като на разположение имаха само една седмица. В крайна сметка само гигантската съвместна база Елмендорф-Ричардсън, с 32 000 войници, разположени в северния край на Анкъридж, предлагаше необходимата инфраструктура – включително високите изисквания за сигурност.

Мястото е особено пикантно за госта от Москва: в базата са разположени изтребители F-22 Raptor, които при необходимост могат да прехванат всеки руски самолет, нарушаващ границата. Дори по време на съветската епоха, авиобазата е служила като възлов център по време на Студената война. Тук само тесният Берингов проток разделя двете големи държави.

В деня преди срещата на върха, сцената все още е била рутинна: войници проверяват документи за самоличност, предупредителни табели висяха на желязна ограда близо до входната порта. Тежък военен транспортер излита с гръмотевичен рев. Представители на медиите бяха избутани на няколкостотин метра назад. Екипът на Тръмп, както научи BILD, през това все още трескаво е работил по последните щрихи на сложната логистика.

„Персоналът има опит в херметическито запечатване на чувствителни зони“, каза Дейвид Наом, който преди това е служил като командир на ВВС на САЩ във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън, пред новинарската платформа „Defense One“. Той обясни, че фокусът е върху шпионажа и потенциалните кибератаки.

trud.bg