Нови имейли на Епстийн разкриват връзка с бивш топ дипломат на Фицо

Скандалът с "досиетата на Епстийн“ неочаквано достигна Словакия, след като нови имейли, публикувани в сряда, разкриха връзки между американския финансист, обвинен в сексуални престъпления Джефри Епстийн и бившия словашки външен министър Мирослав Лайчак – сега старши съветник на премиера Роберт Фицо, предава Euractiv.



"Досиетата на Епстийн“ съдържат хиляди документи, описващи подробно престъпната мрежа на Епстийн и връзките му с глобалния политически, бизнес и академичен елит. Скандалния американски бизнесмен, който почина от самоубийство в затвора, беше обвинен в трафик на непълнолетни момичета. В сряда демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ публикуваха нови имейли, някои от които дори споменават президента на САЩ Доналд Тръмп.



Според кореспонденцията Епстийн е споменавал Лайчак в няколко съобщения, описвайки го като човек с "международно влияние“. Лайчак – понастоящем словашки дипломат и съветник на словашкия премиер Роберт Фицо за Западните Балкани, е бивш министър на външните работи (2009–2010, 2012–2020), председател на Общото събрание на ООН (2017–2018) и специален представител на ЕС за диалога между Белград и Прищина (2020–2025).



В един имейл от 2019 г.Епстийн го представя на неназован контакт като настоящ словашки външен министър, председател на ОССЕ, бивш президент на Организацията на обединените нации и "най-важното – приятел“.



Той също така нарича Лайчак с познатия словашки прякор "Миро“, което предполага лично познанство. В друг разговор от 2018 г., за който първо съобщи словашкият вестник 360-tka.sk, Епстийн пише, че "Миро идва в Палм Бийч“ – препратка към една от резиденциите на скандалния бизнесмен във Флорида – "за да обмисли стратегия“.



Словашкият новинарски портал Aktuality.sk отбеляза в петък, че документите не съдържат доказателства, че Лайчак е бил наясно с престъпните дейности на Епстийн или е участвал в тях. Те обаче показват, че американският бизнесмен го е смятал за съюзник в международните дипломатически кръгове.



Имейлите показват и очевидния интерес на Епстийн към словашката политика. Той коментира оставката на тогавашния премиер Роберт Фицо през 2018 г. след убийството на разследващия журналист Ян Кучак, а по-късно критикува избирането на проевропейската президентка Зузана Чапутова през 2019 г., пишейки, че Лайчак "би бил по-добър кандидат“.



Словашките медии, включително Euractiv Slovakia, поискаха коментар както от Лайчак, така и от Министерството на външните работи на Словакия, но не получи отговор на нито едно от двете места.

