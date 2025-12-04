Ексклузивно! Пеевски показа черно на бяло как Мирчев се е навеждал в кабинета му! (ВИДЕО И СНИМКИ!) Колко време бяха с нас? 9 месеца бяха с ДПС, припомни лидерът на ДПС-Ново начало https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-pokaza-cherno-na-byalo-kak-mirchev-se-e-navezhdal-v-kabineta-mu-video-i-snimki/179166 Crimes.bg

“Първо, аз обичам с факти да говоря. Това ви го давам, да си го снимате”, каза лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, показвайки стари законопроекти от времето на сглобката, в които подписите му стоят редом до тези на председателите на ДБ и ПП.

Той каза на журналистите, че в деловодството ще намерят още много такива, в които присъстват подписите на Ивайло Мирчев и вече пенсионираният екс председател на ДБ Христо Иванов.

"В деловодството има много проекти. Това е истината. Не могат да бягат от миналото си - аз ще ги достигна. Всичките бяха част от нас.

Всичките се завираха в кабинета на Борисов и моя. Те са лъжци. Колко време бяха с нас? 9 месеца бяха с ДПС и всеки ден бяха в моя кабинет. Благодаря ви", завърши той.

Цялото изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu