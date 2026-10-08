Нобеловата награда за литература отиде при канадката Ан Карсън

Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература.

Родена през 1950 г. в Торонто, Канада, Карсън е поет, есеист, преводач и бивш преподавател по класическа филология. Творчеството ѝ често прекрачва жанровите граници, съчетавайки поезия и проза.

След като защитава докторската си степен по класическа филология, тя преподава в редица университети, докато литературни списания започват да публикуват нейни произведения.

Големият ѝ пробив настъпва през 1998 г. с романа в стихове "Автобиография на червеното" (Autobiography of Red) - куиър история за съзряването, съчетаваща гръцки мит със съвременен сюжет. Тя е публикувала над 20 книги с поезия, есета и преводи.

През 2001 г. става първата жена, спечелила наградата "Т. С. Елиът" за стихосбирката си "Красотата на съпруга" (The Beauty of the Husband). Носител е и на стипендиите "Гугенхайм" и "Макартър".

С обявяването на лауреата за литература на 8 октомври приключва поредицата от награди в научните дисциплини

Нобеловата награда за физиология или медицина беше обявена на 5 октомври и беше присъдена на американеца Карл Дайсерот и германците Петер Хегеман и Георг Нагел за техните открития в областта на оптогенетиката и светлинно активираните йонни канали.

Наградата за физика беше присъдена на белгийския физик Франсис Халзен за решаващия му принос към обсерваторията за неутрино IceCube и откриването на високоенергийни неутрино с астрофизичен произход. Разположената на Южния полюс обсерватория позволява на учените да изследват редки субатомни частици, идващи от изключително енергоемки процеси във Вселената.

Нобеловата награда за химия беше присъдена на французина Анри Каган и японеца Кенсо Соай за техните изследвания в областта на асиметричната катализа. Нобеловият комитет подчерта значението на откритията им за разработването на химични реакции, използвани при производството на фармацевтични продукти.

След обявяването на наградата за литература на 8 октомври в петък, 9 октомври, предстои да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир. Това е едно от най-очакваните отличия в тазгодишния сезон.

Сезонът на Нобеловите награди за 2026 г. ще приключи на 12 октомври с обявяването на наградата за икономика.

dnes.bg