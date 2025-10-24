Най-издирваният производител на фентанил е екстрадиран в САЩ след нагло бягство

Имал 20 псевдонима

Той работеше в сянка, използвайки най-малко 20 псевдонима: някои го познаваха като „г-н Хаха“ или „брат Уан“. За други той беше „г-н Т“ или „Нелсън Мандела“, което очевидно отразяваше героите от детството му. За съседите му в Мексико Сити той беше просто „Панчо“.

Неговият неопрятен външен вид и дребна фигура не даваха никакви индикации, че според американските власти той е бил изключително богат бос, който е свързвал Китай с двата най-мощни наркокартели в света, пише The Times.

От месеци тече глобално издирване на Джи Донг Джан, за когото се смята, че е роден в Пекин през 1987 г. През юли той избяга от домашен арест в Мексико, използвайки тунел. Оттогава следите му изглеждаха изгубени. Властите бяха предположили, че Жанг се е върнал в Китай.

Но във вторник стана ясно, че той е задържан в Куба, където е пристигнал от Русия, пътувайки с фалшив паспорт.

Според вестник El Pais, цитиращ източници от мексиканското правителство, в момента се търси екстрадицията му както от Мексико, така и от САЩ. Властите в Хавана, както се разбира, приключват „разпита“ на заподозрения.

Американската Агенция за борба с наркотиците (DEA) търси ареста на Zhang от няколко години. Той е обвинен, че е „нарко-брокер“, който е улеснил пътя си към правене на бизнес едновременно с две мексикански престъпни групи: картелите Sinaloa и Jalisco New Generation. И двете организации, които сега са смъртни врагове, бяха определени като чуждестранни терористични организации от администрацията на Тръмп през февруари.

Според американските власти обширната мрежа на Джан се простира по целия свят от оперативни бази в Калифорния и Джорджия в Съединените щати до Централна и Южна Америка, Европа и Азия.

Твърди се, че наркобаронът е използвал връзките си в Китай, за да доставя химикали, които мексиканските картели преработват за производството на фентанил. Твърди се, че той също така е контролирал мрежа за пране на пари в САЩ, скривайки огромни престъпни печалби.

Начинът на действие на Джан изглеждаше като смесица от криминални техники от старата школа с обичайно използване на псевдоними, наред с византийско познание за най-модерното пране на пари чрез криптовалути.

Разследващите са свързали дейността му с 150 фиктивни компании и 170 банкови сметки, прехвърляйки милиони долари през големи американски банки, обикновено в суми под 100 000 долара, за да избегнат контрол.

Правителствени записи на криптирани съобщения сочат, че Джан е ръководел доставки на фентанил, който наричал „кафе“, и кокаин, който наричал „храна“, в цяла САЩ.

Властите оценяват, че между 2020 и 2021 г. организацията на Джан е трафикирала повече от 1000 килограма кокаин, 1800 килограма фентанил и 600 килограма метамфетамин.

През октомври 2024 г. Джан е арестуван в Lomas de Santa Fe, един от най-богатите райони на Мексико Сити, и е подложен на процедура по екстрадиция по искане на съд в Атланта, Джорджия, по обвинения в трафик на наркотици и пране на пари. Първоначално е държан в затвор с максимална сигурност, докато федерален съдия одобрява преместването му под домашен арест. Малко след това той избяга, вероятно през тунел от дома си, който по това време е бил под наблюдение от мексиканската национална гвардия. Интерпол издаде червена бюлетина за ареста му.

Клаудия Шейнбаум, президентът на Мексико, по-късно осъди съдията, който му е разрешил домашен арест, и потвърди, че той е бил на път да бъде екстрадиран в САЩ, когато е избягал. Седмица преди да изчезне, федерален съд в Джорджия беше повдигнал нови обвинения срещу него, като го беше обвинил в пране на най-малко 20 милиона долара.

Случаят на Джан хвърли светлина върху връзката между Китай и кризата с фентанила в Америка, която се обвинява за стотици хиляди смъртни случаи в САЩ в резултат на предозиране. Криминалните банди в Китай са в уникална позиция да печелят от този бизнес. Те имат достъп до огромната химическа индустрия на Китай, която се счита за основен източник на прекурсорите, необходими за производството на фентанил. Същите банди са придобили опит в прането на пари и имат тесни връзки с морски пристанища по целия свят, някои от които са под китайско управление.

Ванда Фелдаб-Браун, анализатор на търговията с наркотици за мозъчния тръст „Брукингс Институт“, заяви пред комисия на американския Сенат през юли, че китайските банди са установили важни връзки с държавни институции.

Ролята на Китай в кризата с фентанил в Америка е петно върху отношенията между двете страни от повече от десетилетие. По-рано тази година президентът Тръмп я превърна в централен елемент от обосновката си за нов кръг наказателни тарифи, насочени към Пекин.

Анализатори казват, че Китай най-накрая започна да предприема сериозни действия по време на затоплянето на отношенията между президент Си и бившия президент Байдън през 2023 г. Оттогава производството на редица химикали, които могат да се използват за производството на фентанил, е забранено в Китай.

Има някои доказателства, че производството на същите прекурсори се е преместило в други азиатски страни и сега е под прякия контрол на китайски банди. Разкъсваната от война Мианмар се превърна в център на загриженост. Криминални групи от етнически китайци са създали съоръжения за преработка на наркотици в цялата страна, често в сътрудничество с местните власти.

В най-скорошното си изявление в отговор на критиките на САЩ Китай повтаря познатата си теза, че злоупотребата с наркотици е проблем на САЩ, а не на Китай, и че САЩ трябва да го решат.

„Китай е една от най-строгите страни в света по отношение на борбата с наркотиците, както по отношение на политиката, така и по отношение на нейното прилагане“, заяви външното министерство през юни. „Проблемът със злоупотребата с фентанил не съществува в Китай.“

Задържането на Джан в Куба идва в момент, когато администрацията на Тръмп разполага най-голямата военна флотилия от десетилетия насам в Карибско море, уж за да се бори с трафика на наркотици към САЩ.

