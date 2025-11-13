Младите мъже масово напускат Украйна? ЕС отчита рекорден наплив от бежанци след облекчаване на правилата https://crimes.bg/po-sveta/mladite-mazhe-masovo-napuskat-ukrayna-es-otchita-rekorden-napliv-ot-bezhanci-sled-oblekchavane-na-pravilata/177330 Crimes.bg

След решението на Украйна да позволи на повече млади мъже да напускат страната, броят на украинците, потърсили убежище в ЕС, е достигнал най-високото си ниво от две години.

Броят на украинците, търсещи временна закрила в Европейския съюз, рязко се е увеличил през септември – до 79 205 нови регистрации, показват официални данни. Това представлява скок от 49% спрямо август и е най-голямото месечно увеличение от 2023 г.

Основната причина е решението на Киев да облекчи ограниченията за напускане на страната, като позволи на мъже на възраст между 18 и 22 години да преминават границата свободно.

До края на септември 4,3 милиона украинци са били под временна закрила в ЕС – специален статут, създаден след началото на войната за хора, които не могат да се върнат у дома.

Германия, Полша и Чехия остават водещите страни домакини, като Полша е регистрирала най-голям ръст – почти 13 000 нови бенефициенти, следвана от Германия (+7 600) и Чехия (+3 500).

Жените съставляват 44% от всички лица с временна закрила, децата – 31%, а мъжете – около 25%.

Схемата за временна закрила на ЕС беше удължена до март 2027 г., а украинците представляват над 98% от всички защитени лица.

Политическият ефект обаче вече се усеща. В Германия и Полша нараства напрежение по темата, като част от политиците предупреждават, че притокът на млади украинци може да отслаби обществената подкрепа за Киев.

Междувременно крайнодесните партии използват темата, обвинявайки новопристигналите украинци, че избягват военна служба и натоварват социалните системи на приемащите държави.

Източник: politico.eu

Превод и редакция: otupor.com