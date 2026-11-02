Мелания Тръмп: 800 души са евакуирани от окупирания град Олешки в Херсонска област

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп обяви края на примирието в окупирания град Олешки в Херсонска област. Тя съобщи, че от града са успели да евакуират около 800 души, посочи Би Би Си.

"Мисията премина успешно. В региона беше доставена жизненоважна помощ, а също така беше проведена евакуация на почти 800 души.

От името на Америка изразявам благодарност към Русия и Украйна за проявеното от тях лидерство и сътрудничество в рамките на режима на прекратяване на огъня в Олешки.

Надявам се, че събитията в Олешки ще станат основа за траен мир между двете страни", написа в социалната мрежа X Мелания Тръмп.

"Режимът на прекратяване на огъня беше в сила от 27 октомври 2026 г. до 1 ноември 2026 г. - в съответствие с предвидения план", добави Мелания Тръмп.