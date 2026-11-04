Какъв сигнал изпратиха гласоподавателите за политическото бъдеще на Доналд Тръмп

Демократите постигат пробив на междинните избори за Конгреса в Съединените щати, като печелят мнозинство в Камарата на представителите. Интригата около резултата за Сената остава, но предварителните прогнози сочат, че демократите имат сериозни шансове да надделеят и в горната камара на Конгреса.

Вотът е оценка за управлението на президента Доналд Тръмп в средата на мандата му. Недоволството на американците е свързано както с вътрешната политика, високите цени и инфлацията, така и с външнополитическите решения на Белия дом, включително ескалацията на напрежението около Иран.

Какво показват резултатите за подкрепата към американския президент и как ще се отразят на политиката му през оставащите две години от мандата? Темата коментираха анализаторът и изследовател на американската политика доц. Борислав Цеков и журналистът и международен анализатор Явор Сидеров.

Според доц. Цеков резултатите трябва да се разглеждат и през самия конституционен замисъл на междинните избори в САЩ - да ограничават прекомерната концентрация на власт и да създават баланс между институциите.

Той припомни, че подобни загуби за управляващата партия не са необичайни. Като пример посочи реакцията на бившия американски президент Барак Обама, който след аналогичен изборен резултат коментира, че това е „добра вечер за републиканците".

По думите на Цеков загубата на мнозинството в Конгреса не означава автоматично блокиране на работата на Белия дом. Тя обаче ще наложи повече преговори и търсене на съгласие между двете партии, особено по въпросите на данъчната и миграционната политика.

Ако президентът наложи вето върху приет от Конгреса закон, то може да бъде преодоляно само с мнозинство от две трети и в двете камари. Затова постигането на политически консенсус ще става още по-важно.

Доц. Цеков обърна внимание и на вътрешното разединение в Републиканската партия, породено от някои външнополитически решения на Тръмп. Според него, ако противоречията не бъдат преодолени до следващите президентски избори, те могат да окажат влияние и върху представянето на партията тогава.

Журналистът и международен анализатор Явор Сидеров коментира, че недоволството на американските избиратели не може да бъде обяснено единствено с вътрешнополитическите проблеми. Високите цени на горивата и инфлацията имат съществено значение, но към тях се добавя и разочарованието от външната политика на Тръмп.

Според Сидеров американският президент дойде на власт с обещанието да ограничи ангажиментите на САЩ по света и да не въвлича страната в нови военни конфликти. Развитието на ситуацията около Иран обаче поставя под съмнение тези обещания.

Анализаторът определи изборния резултат като закономерен на фона на натрупаното недоволство от управлението. Той отбеляза и че самият Тръмп е признал победата на демократите, но не е потърсил причините за нея в собствената си политика.

Според доц. Борислав Цеков отдалечаването на Вашингтон от традиционния трансатлантически модел поставя Европа в по-периферна позиция във външната политика на САЩ. Той обаче не смята, че това непременно е негативно за европейските държави в дългосрочен план.

По думите му промяната трябва да бъде сигнал за европейските лидери, че континентът не може безкрайно да разчита на американските данъкоплатци за своята отбрана и сигурност. Европа трябва да изгради собствен геополитически и отбранителен капацитет, ако иска да бъде самостоятелен фактор на международната сцена.

Явор Сидеров също допусна, че в перспектива Европа може да спечели от по-голямата си самостоятелност. Той обаче подчерта, че начинът, по който се случва този процес, е сериозно проблематичен.

Според него действията на администрацията на Тръмп, включително напрежението около Гренландия и отношенията с Канада, изпращат тревожни сигнали към европейските съюзници и поставят под въпрос доверието в досегашното партньорство.

Сидеров припомни, че преориентирането на американската външна политика и стремежът на Вашингтон да ограничи разходите си за международни ангажименти са процеси, започнали много преди Тръмп. Но именно неговата политика ускори отдалечаването между двете страни на Атлантика и постави Европа пред необходимостта да преосмисли ролята си в международната сигурност.