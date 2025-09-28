Ердоган за войната в Украйна: Докато оръжейни барони наливаха масло в огъня, ние работихме за справедлив мир

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган каза, че страната му не може да обърне гръб на конфликтните си съседи и работи за мир, пише ТАСС.



"В продължение на 14 години подкрепяме потиснатите сирийци с всичките си ресурси. Дори когато много страни по света обърнаха гръб на сирийския народ, ние никога не го изоставихме. Направихме същото по време на руско-украинския конфликт. Докато оръжейните барони наливаха масло в огъня, ние работихме за справедлив мир. Сега правим същото и в Палестина и ивицата Газа", подчерта Ердоган той по време на реч в Истанбул.



Той посочи, че премиерът на Израел Бенямин Нетаняху атакува палестински цивилни с "най-модерните оръжия, хвърляйки бомби върху невинните".



"В Газа са брутално убивани възрастни хора и деца. Гладът в Газа се използва като оръжие за масово унищожение", каза още турският президент, допълвайки, че лекари и членове на пресата биват "убивани пред очите на целия свят".

