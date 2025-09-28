ПО СВЕТА

Ердоган за войната в Украйна: Докато оръжейни барони наливаха масло в огъня, ние работихме за справедлив мир

https://crimes.bg/po-sveta/erdogan-za-voynata-v-ukrayna-dokato-orazheyni-baroni-nalivaha-maslo-v-oganya-nie-rabotihme-za-spravedliv-mir/173540 Crimes.bg
Lacho
56
Ердоган за войната в Украйна: Докато оръжейни барони наливаха масло в огъня, ние работихме за справедлив мир
Lacho
56

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган каза, че страната му не може да обърне гръб на конфликтните си съседи и работи за мир, пише ТАСС. 

"В продължение на 14 години подкрепяме потиснатите сирийци с всичките си ресурси. Дори когато много страни по света обърнаха гръб на сирийския народ, ние никога не го изоставихме. Направихме същото по време на руско-украинския конфликт. Докато оръжейните барони наливаха масло в огъня, ние работихме за справедлив мир. Сега правим същото и в Палестина и ивицата Газа", подчерта Ердоган той по време на реч в Истанбул.

Той посочи, че премиерът на Израел Бенямин Нетаняху атакува палестински цивилни с "най-модерните оръжия, хвърляйки бомби върху невинните".

"В Газа са брутално убивани възрастни хора и деца. Гладът в Газа се използва като оръжие за масово унищожение", каза още турският президент, допълвайки, че лекари и членове на пресата биват "убивани пред очите на целия свят".

https://www.focus-news.net/

 

Тагове:
Още от ПО СВЕТА

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.