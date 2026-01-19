Румен Радев се оттегля от президентския пост. Той обяви, че в сряда, 20 януари, ще депозира оставката си от поста президент на Република България.

„Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава", заяви Румен Радев.

Той даде заявка за политически проект с думите, че се кани да промени статуквото. Радев обаче не обяви параметри на своя бъдещ политически проект.

„Предстои ни битката за бъдещето на отечеството и вярвам, че ще я водим всички заедно с вас. Готови сме, можем и ще успеем", каза Радев.

„Обстоятелствата наложиха седем път да назначавам служебни правителства. Да отстоявам в рамките на своите правомощия държавния и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание. Затова ви благодаря за търпението", заяви Румен Радев.

„Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигна е един от основните мотиви за това мое решение. В тези девет години България приключи процеса по своята европейска интеграция. Вече сме членове на Шенген и на еврозоната", каза още той.

„Въпросът тук е защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение. Защо българите спряха да гласуват. Защо не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието. Защо гражданите на два пъти заляха площадите. Защо в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни, а още по-голяма част живеят в несигурност. Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочният политически модел", заяви Радев.

„Българската политика се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание. Говорят от името на правителството в присъствието на премиер. Заграбват партии, банки, бизнеси и медии. Използват властта като бухалка срещу своите политически опоненти", посочи Румен Радев.

