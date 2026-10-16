СИНЯ ЛАМПА! Полицаи от 6-то РПУ в София задържаха мадама с кило дрога

Поредната зрелищна акция срещу наркоразпространението се проведе преди ден в София, но ченгетата явно още я пазят в пълна секретност.

Очевидци обаче потвърдиха, че на 15 октомври служители на реда от 6-то Районно управление са задържали млада жена с цяло кило дрога - кокаин и амфетамини.

Дилърката била спряна за проверка на метри от луксозен фитнес в кв. “Манастирски ливади”, а в мощния й джип Рейндж Ровър бил открит пакет с прахообразно вещество, чийто точен състав все още се изследва.

Минути по-късно белезниците щракнали около китките на престъпничката, която била на видима възраст около 25 години и тя била отведена “на топло”, разказват свидетели на ареста.

Очаква се от МВР съвсем скоро да оповестят повече данни за акцията, но към момента в официалния бюлетин липсват подробности, установи наш екип.

Източник: informiran.net