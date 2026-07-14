Съдът пусна шефа на ВиК - Бургас под гаранция, другият задържан излиза с електронна гривна https://crimes.bg/kriminalno/sadat-pusna-shefa-na-vik-burgas-pod-garanciya-drugiyat-zadarzhan-izliza-s-elektronna-grivna/196714 Crimes.bg

Директорът на ВиК - Бургас Цветан Мирчев излиза на свобода с мярка "Гаранция" от 2000 евро, реши Апелативният съд в Бургас, предаде репортер на ФОКУС.

Другият задържан по случая - Илчо Боев бе пуснат от ареста с мярка "Домашен арест" с електронна гривна.

Двамата бяха задържани на 3 юли след акция на ГДБОП в сградата на дружеството в морския град.

Още на следващия ден и на двамата бяха повдигнати обвинения.

Миналия понеделник Окръжният съд в Бургас ги остави зад решетките, а по думите на наблюдаващия прокурор Иван Кирков става въпрос за обществена поръчка за възлагане на външна фирма за почистване на сондажни кладенци на територията на цялата Бургаска област, като е нанесена щета в размер на около 300 хил. евро. Цялата обществена поръчка е на стойност около 1 млн. евро.

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