Разследване за черно тото срещу Васил Божков потулено в ГДБОП

Разследване за организирана престъпна група за нелегални залози и онлайн казино, ръководена от Васил Божков – Черепа, е било потулено в ГДБОП. По разпореждане на шефа на спецслужбата Мартин Златков е спряна преписката, докладвана от началника на дирекция „Киберпрестъпност“ Владимир Димитров. Според оперативните данни Божков е инвестирал над 3 милиона евро в онлайн платформата edno.bet, а бизнесът е движен оперативно от Георги Божилов – Тениса. В схемата са участвали и охранители на Божков, събирали всяка седмица между 300 000 и 500 000 евро от залози.

Схемата е действала с минимален праг за участие от 10 000 евро, като акаунтите са захранвани с виртуални пари след комуникация през „Телеграм“. Плащанията са извършвани в брой или с криптовалута, а всяко забавяне на плащането е санкционирано с лихви от специална силова бригада. Причина за спирането на разследването са били разкритите имена на влиятелни комарджии от бизнеса, политическия и магистратския елит. Скандалът с черното тото придоби широк отзвук след убийството на собственика на ПИМК Илиян Филипов, ликвидиран от Славчо Мегеров заради дълг от 1 милион евро.

Въпреки че спрямо него има поредица от съдебни дела за тежки престъпления, Васил Божков остава на свобода и възобновява позициите си в хазартния сектор. В миналото той бе обвинен за опит за преврат срещу бизнеса на Цветомир и Боян Найденови, а също и за поръчителство на убийствата на Йордан Динов през 2012 г. и Манол Велев през 2007 г. Повечето от процесите срещу Черепа в момента са в застой, докато подпомаганата от него нелегална мрежа генерира милионни приходи извън правната рамка.

Източник: Уикенд