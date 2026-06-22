Обвиниха жена на швейцарец, че прикривала убиеца му

Елизабет Ланге дала препарати на извършителя да скрие следите

Наложена ѝ е гаранция от 5000 евро

4 г. след смърт в баровско селище в Пернишко

Районната прокуратура в Перник повдигна обвинение на 60-годишната съпругата на убития през 2022 г. швейцарец Удо Ланге за това, че помогнала на извършителя Борислав Панев да прикрие следите си. Тъй като оттогава са минали близо 4 години, жената не е арестувана, а оставена на свобода срещу 5000 евро гаранция.

Според прокуратурата след престъплението Елизабет Ланге дала на Панев препарати и средства за почистване на следите и се е опитала да заблуди разследващите за причината за смъртта на мъжа ѝ. Тя се обадила на 112 и съобщила, че е открила съпруга си в безпомощно състояние в гаража на имота. Тогава тя говорела, че е починал вследствие на здравословни проблеми, свързани с високо кръвно налягане и влошено физическо състояние, с което затруднила разследването.

Тялото на швейцареца беше открито на 11 август 2022 г. в баровското вилно селище “Делта Хил” край пернишкото село Кладница. В началото съпругата му Елизабет беше заподозряна като съучастничка, но стана основен свидетел и даде показания срещу Борислав Панев, когото посочи като убиец. Мъжът е бил неин близък, въртял е двете бутикова пекарни на Елизабет в Кладница и насред София - на бул. “Витоша”. Жената твърдеше, че обвиняемият е замислял престъплението от месеци, но въпреки, че е знаела, тя не е съобщила това на никого.

На записите от иззетите видеокамери в района на убийството се виждаше, как мъж и жена бягат от местопрестъплението. Аутопсията установи, че чужденецът е починал от отравяне с хлороформ. Той обаче първо е бил приведен в безпомощно състояние с електрошок, от което са останали следи по врата му, а след това носът и устата му са били натъпкани с памук, напоен с веществото. Убиецът е скачал върху гърдите на жертвата, счупил му е 3 ребра и е предизвикал кръвоизлив в белия дроб, но не това, а отравянето със силно токсичния инхалаторен анестетик е станал причина за смъртта му, установиха експерти. През 2025 г. за убийството на швейцареца Борислав Панев получи присъда от 20 г. затвор, а Елизабет наследи имуществото на покойния си съпруг.

Швейцарският бизнесмен Удо Ланге се запознава с българката преди повече от 20 г. и двамата сключват брак. Чужденецът идва да живее в България през 2007 г. и започва да развива успешен бизнес със силиконови изделия. Той регистрира у нас “Силкотех България” със седалище в Перник, която престава да съществува през 2015 г. Ланге и съпругата му стават съдружници в шведската фирма “Трелеборг Сийлинг Сълюшънс Силкотех България”, която в началото на 2017 г. придобива напълно предприятието в Перник.

trud.bg