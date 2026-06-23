Ножове, грабежи и страх: Граждани сигнализират за нападения в района на подлез „Плиска“ в София

Двама мъже нападнаха с ножове пешеходци, преминаващи през подлез "Плиска". На този фон живеещите в района съобщават за ръст на сигналите за нападения именно в този подлез. От известно време групичка от около 20-ина души се събира в района и тормози живеещите наоколо, твърдят те. Събиранията ставали по всяко време на денонощието в района около входа и изхода на подлеза, като често се стигало и до нападения.

Калин, който е живущ в района, е един от последните потърпевши. "Прибирахме се по-късно вечерта през уикенда. Излизахме от подлеза и след нас тръгнаха някакви хора. Извадиха ножове. Бях с моята приятелка, която много се притесни. Обърнах се, развиках се и по някакъв невероятен късмет всичко приключи без инцидент. Районът не е особено добре осветен", разказа мъжът в "Здравей, България".

Той показа снимки на хора, които спят по пейките в парка около подлеза. Според мен ситуацията се влоши от около две години. Кризата с боклука много засили тази тенденция. Предимно са млади хора, без работа. Ако искате да ги видите, елате вечер. Тогава тук е абсолютен хаос, твърди Калин.

Според друга живуща в района ситуацията не е просто нетърпима, а вече е и опасна. Опасно е да стигнем до домовете си и да отглеждаме децата си спокойно. Под прозорците ни се бият. Има настанени бездомници зад блока, просяци. Това продължава вече поне половин година, разказа тя. По думите ѝ е имало среща с кмета на района и хората подават сигнални писма.

От районната администрация заявиха за NOVA, че за съжаление не могат да се намесят пряко. Опитали са да премахнат част от пейките, за да ограничат събирането на хора там.

Хората са категорични, че ще организират граждански протест, ако отново не бъдат чути. Категорични сме - безопасността трябва да бъде осигурена. Първо районно управление трябва да се намеси, както и районната администрация. Не може всички да вдигат ръце, подчерта жена.