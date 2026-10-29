Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на убиеца на Милен Цветков

Началникът на Затвора в София Светослав Пенов е предоставил отрицателно становище пред Софийския градски съд в производството, в което е уважена молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняването на смъртта на Милен Цветков, съобщиха от Министерството на правосъдието. Пенов вече е депозирал частна жалба до Софийския апелативен съд срещу определението, с което е уважена молбата на Кристиан Николов за предсрочно условно освобождаване.

Според Пенов в определението съдебният състав не е взел под внимание мотивите на администрацията на затвора, а именно – че не са налице убедителни доказателства за поправяне на осъдения Николов. Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска, пише още в документа.

Началникът на затвора подчертава още, че затворникът ефективно е изтърпял само 1/3 от наложеното наказание и липсват убедителни доказателства за поправяне и превъзпитаване на осъдения. Той счита, че корекционната работа с осъдения следва да продължи и да се проведе в пълнота, за да може да се постигне ефект в посока промяна в нагласите за водене на законосъобразен начин на живот.

trud.bg