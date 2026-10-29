КРИМИНАЛНО

Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на убиеца на Милен Цветков

https://crimes.bg/kriminalno/nachalnikat-na-sofiyskiya-zatvor-obzhalva-osvobozhdavaneto-na-ubieca-na-milen-cvetkov/204582 Crimes.bg
Lacho
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Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на убиеца на Милен Цветков
Lacho
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Началникът на Затвора в София Светослав Пенов е предоставил отрицателно становище пред Софийския градски съд в производството, в което е уважена молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняването на смъртта на Милен Цветков, съобщиха от Министерството на правосъдието. Пенов вече е депозирал частна жалба до Софийския апелативен съд срещу определението, с което е уважена молбата на Кристиан Николов за предсрочно условно освобождаване. 

Според Пенов в определението съдебният състав не е взел под внимание мотивите на администрацията на затвора, а именно – че не са налице убедителни доказателства за поправяне на осъдения Николов. Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска, пише още в документа. 

Началникът на затвора подчертава още, че затворникът ефективно е изтърпял само 1/3 от наложеното наказание и липсват убедителни доказателства за поправяне и превъзпитаване на осъдения. Той счита, че корекционната работа с осъдения следва да продължи и да се проведе в пълнота, за да може да се постигне ефект в посока промяна в нагласите за водене на законосъобразен начин на живот.

trud.bg

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