Мъж е обвинен за блудство с 9-годишно момче и 7-годишно момиче https://crimes.bg/kriminalno/mazh-e-obvinen-za-bludstvo-s-9-godishno-momche-i-7-godishno-momiche/195792 Crimes.bg

42-годишен мъж е обвинен за блудство спрямо две малолетни деца в Софийска област, съобщиха от прокуратурата.

Разследването се води под ръководството на Районната прокуратура в Костинброд, Териториално отделение - Своге. Досъдебното производство е образувано в Районното управление в Своге.

До момента е установено, че на 28 юни 2026 г. в населено място в Софийска област са извършени блудствени действия спрямо две малолетни деца - 9-годишно момче и 7-годишно момиче.

Според прокуратурата деянието е извършвано в продължение на определен период от време в домашна среда, като са били използвани отношения на доверие и зависимост с пострадалите.

Разпитани са свидетели

В хода на разследването са извършени претърсване и изземване в жилище. Открити и иззети са вещи, които имат значение за доказването по делото. Разпитани са и свидетели.

42-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от днес, 30 юни 2026 г.

От прокуратурата посочват, че обвинението е за тежко умишлено престъпление с висока степен на обществена опасност както заради характера на деянието, така и заради особената уязвимост на пострадалите.

Според държавното обвинение има реална опасност мъжът да въздейства върху малолетните пострадали и върху други свидетели по делото, което би затруднило разкриването на обективната истина.

Прокуратурата ще иска постоянен арест

Наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане обвиняемият да остане за постоянно в ареста.

Предстоят допълнителни действия по разследването. Малолетните пострадали ще бъдат разпитани в специализирано помещение тип "Синя стая" при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. "Синя стая" е защитена среда за разпит на деца, която цели да намали допълнителния стрес за тях.

Ще бъдат назначени експертизи, ще се извършат оглед и анализ на съдържанието на иззет мобилен телефон, както и ще бъдат събрани и други относими доказателства.

За престъплението, за което мъжът е привлечен към наказателна отговорност, законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от 3 до 15 години, пише БГНЕС.