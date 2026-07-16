Махат полицейската охрана от „Петрохан“. Какво стана ясно 5 месеца след трагедията?

Пет месеца след трагедията "Петрохан" прокуратурата съобщи, че сваля полицейската охрана на бившата хижа.

От държавното обвинение допълват, че разследването за смъртта на петимата мъже и детето е на етап, в който необходимостта от охрана в района отпада. Проверка на бТВ вчера установи, че на мястото все още има полицейски патрул. По думите на екипа нови разпореждания не са давани и ще останат там до края на седмицата.

Какво точно се е случило, очакваме да кажат разследващите, а прокуратурата да излезе с официално становище, защото от началото на март няма нито една официална информация по случая „Петрохан".

По думите на криминалиста Иван Савов вдигането на охраната означава точно, че от местопроизшествието вече няма какво повече да бъде иззето.

Всичко, което разследващите са преценили, че може да бъде изследвано, иззето и използвано като доказателство, вече е събрано.

Според експерта не е нормално това да продължи толкова дълго - пет месеца?

„Процесуално-следствените действия са приключили много по-рано. По-скоро през цялото това време разследващите не са искали да има свободен достъп на граждани до мястото, защото е било възможно хора, които не са част от разследването, да направят допълнителни изводи", коментира Иван Савов.

„Действително случаят е без аналог в България. И като такъв предизвиква сериозен смут, включително и сред разследващите органи. Моето лично мнение, което съм заявявал многократно в различни медии и зад което продължавам да стоя, е, че тук не става въпрос за самоубийства. Говорим за чисто криминално престъпление - убийство на шестима души", заяви Иван Савов.

„Половин година имотът не беше освободен. В практиката си съм участвал в разследването на доста тежки престъпления, включително поръчкови убийства. Дори при случаи, свързани с ъндърграунда, които са добре известни на обществото, местопроизшествието се освобождаваше буквално след едно-две денонощия. А, повярвайте ми, те не са били по-малко обществено значими от този случай. Проблемът тук е, че разследващите органи изглеждат неподготвени за подобна ситуация. Ако предположението ми е вярно и става въпрос за криминално престъпление, извършено от хора, дошли целенасочено, за да убият шестимата, е много вероятно разследващите да са имали притеснение да не излезе допълнителна информация, ако имотът бъде освободен по-рано. Все пак това е местопрестъплението", коментира експертът.