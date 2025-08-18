Кой измисли схемата със „златните паспорти“? Далаверата е разработена от юристи на Реформаторския блок, а най-много укази са разписани след 2017 г. https://crimes.bg/kriminalno/koy-izmisli-shemata-sas-zlatnite-pasporti-3/170380 Crimes.bg

Стамен Янев, който беше шеф на Българската агенция за инвестиции, най-сетне отива на съд заради аферата със „златните паспорти“, които дават право на богати чужденци – инвеститори в страната, да вземат наши документи. От 2013 досега са издадени над 1000 такива документа, а най-много укази са издадени след 2017-а. Веднага да обясним, че точно тези паспорти са една от причините, заради които САЩ отказват да премахнат визите за българи. Причината е, че с тях се сдобиват най-вече лица, които носят големите рискове за националната, а и европейската сигурност.

Сега Градската прокуратура обвинява Стамен Янев, че ат 2019 до 2021 г. е извършил престъпления по служба като шеф на Българската агенция за инвестиции. Делото срещу него ще бъде насрочено в Софийския градски съд

Самата проверка на „златните паспорти обаче се точи още от 2022 г. Да обясним как са получавани въпросните документи. Предназначени са за чужденци, които трябва да са инвестирали в България поне 1 000 001 лева. От тази възможност през годините се възползват най-вече руснаци и китайци, а също и араби, при това много от тях се оказват ченгета – кадри на руските и китайските спецслужби. За да вземат българско гражданство, те са получавали сертификати от Агенцията за инвестиции, с които се потвърждава, че са вложили много пари в страната.

Под тези документи стои подписът на Янев

Само че сред инвеститорите със „златните паспорти“ се оказват и лица, които не се вписват в условията. Те са си купили ценните сертификати, за да вземат български паспорти и да пътуват свободно из Европа, да си имат резервен дом в България, при

това, без да ги разследват тук за пране на пари. Точно заради големите рискове в тази сфера от Брюксел поискаха и парламентът беше принуден преди години да сложи точка на тази порочна практика.

Само че когато кълбото се разплита, се оказва, че за да вземат сертификат чужденците плащали на ръка по 106 хил. евро. Запознати казват, че Стамен Янев разписвал инвестиционни сертификати на съмнителни лица срещу представени ксерокопия на документи, които дори не са били заверени. В правосъдното министерство пък проверката на мераклиите – паралии за българско гражданство, в 90% от случаите е правена от експерта Радмил Тотев, който сега е вече директор на Дирекция „Българско

гражданство“. В министерството забелязали, че навремето - само той се занимавал с преписките на въпросните клиенти. Дори слизал лично да ги посреща на входа на министерството – тях или посредниците, които носят документите им. След това само той водел интервютата с тях.

По това време Директор на „Българско гражданство“ е Людмила Василева и схемата, по която стотици чужди граждани с пари получават български паспорти, е в разцвет. Освен „инвеститорите“ вземат гражданство и членовете на семействата им. Така броят на лицата, които имат лесен достъп и могат свободно да пътуват из Европа и Канада, набъбва многократно.

Само че заради тези псевдопроверки, които извършвал Радмил Тотев, по-късно е отменена натурализацията на около 10-ина от получателите на „златни паспорти“. Оказва се, че те не са направили никакви инвестиции. На свой ред кандидати с прекратени преписки пробват през съда да възобновят производствата. Показателно е, че някои от тях успяват да пробият, явно като добре мотивират по един или друг начин съдиите.

Но да се върнем към главния герой и „последна инстанция“ в тази сага – Стамен Янев, който разписвал сертификатите на „инвеститорите“ и така всъщност легализирал фалшификати. Самият той през годините най-категорично отказвал да мотивира издаваните от него удостоверения. Дори имал много остри пререкания по въпроса с Иван Демерджиев, по времето, когато е служебен правосъден министър.

При издаването на „златните паспорти“ важна роля на посредници играят и три компании. Те са регистрирани на един адрес в София. Задачата им е да разнасят из институциите документите на богатите чужденци и да контактуват при това с когото трябва.

Любопитно е да обясним и какви са били техните „инвестиции“.

ДАНС разкрива множество случаи у нас, при които се купуват държавни ценни книжа. Те съответно са достатъчно ликвидни и след като са закупени, се предоставят в съответна търговска банка“, описват схемата запознати. - Банката ги приема и дава заем за тях за периода, който е в срока на инвестицията.

По този чин инвестиция няма, защото средствата, които са дадени, реално са върнати на този, който иска да получи гражданство. Затова уж са вложени по 1 000 001 лева, а парите ги няма.

Когато преди години се разчу за аферата, Стамен Янев, набързо напусна Агенцията и стана съветник на министър Даниел Лорер. Схемата със „златните паспорти“ обаче не е измислена от него, а работи още от 2013 г. Запознати казват, че авторите й са юристи от Реформаторския блок на Меглена Кунева.

Стамен Янев е шеф на Българска агенция за инвестиции от януари 2015 г., а негов кум е Веселин Тодоров, свързан с известната „Сиела Норма“. Брат на Веселин Тодоров е известният юрист Иван Тодоров. В неговата просперираща кантора е юрист Николай Вълков.

Запознати ни са категорични, че не по-малко от 20% от кандидатите за „Златните паспорти“ през годините са били клиенти на адвокат Николай Вълков, който движи тяхната процедура. Той също е бил член на Контролния съвет на Движението на Кунева и юридически съветник в парламента.

Влиятелният юридически кръг имал добри отношения не само със Стамен Янев, но и с Димитър Георгиев, който е назначен за шеф на ДАНС през 2015 г. Той е освободен през 2021 г. от служебното правителство на Стефан Янев, а после беше хванат, че бракониерства в нощен лов.

Указите за българско гражданство на чуждите инвеститори стават масова практика след 2017 г. Дотогава чуждите бизнесмени получават статут на пребиваване по чисто административна процедура. След 2017 г. вицепрезидент, да припомним, е Илияна Йотова, която сега се точи за кандидат за президент. През 2018 г. в парламента е създадена Анкетна комисия, която трябва да проучи скандала с паспортите. Тя удължава работата си няколко пъти и завършва с доклад.

Да припомним, че Стамен Янев по онова време се оказа замесен, но успешно се измъкна и от разправии, свързани с ремонта на язовирите. Той се водеше шеф на държавното предприятие, ангажирано в управлението и стопанисването на язовири. Тази компания е създадена още през 2018 г., има милиони левове бюджет, много голяма администрация, но не върши никаква работа.

Източник: Уикенд