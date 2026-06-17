Издирват мъж, изчезнал мистериозно след кражба на машина за цигари край Марково Прицепът бил на терен на човек, свързан с контрабандиста Истимарото, чийто имот бе атакуван с дрон преди няколко месеца https://crimes.bg/kriminalno/izdirvat-mazh-izcheznal-misteriozno-sled-krazhba-na-mashina-za-cigari-kray-markovo-3/194766 Crimes.bg

Мъж е изчезнал мистериозно след кражба на ремарке, в което е имало машина за цигари, съобщава GlasNews. Прицепът, в който е била натоварена машината преди няколко месеца била оставена на паркинг в района на село Марково. Докато една нощ той мистериозно изчезнал. Собственикът на паркинга И. Пешев подал сигнал за кражбата в Първо районно. Чия е машината не е ясно, но според запознати купувачите я оставили там, за да може да падне батерията на евентуалното проследяващо устройство , преди да я откарат към местоназначението.

Запознати свързват името на Пешев с това на Тодор – Мъжкия , който пък работи с Илиян – Истимарото, а също така е изключително близък с почетен консул на бивша съветска република в Пловдив.

Собствениците на машината също започнали паралелно издирване и в крайна сметка стигнали открили машината , както и човекът на на когото била възложена кражбата. Малко след като са прибрали машината, шофьорът Кирил В. , който живеел в района на София, изчезнал безследно.

Към този момент няма ясни индикации дали е убит или се е скрил, за да избегне евентуално отмъщение. Разследването на случая е възложено на ГДБОП. Дясната ръка на Консула - Стоян, пък се опитвал по всякакъв начин да потули случая.

Според запознати изчезването на машината от Марково съвпада с друг криминален случай, който не бе потвърден официално. Става дума за атака с дрон в имота на Истимарото в Марково, зад която стоели украинци.Към този момент няма данни дали между двата случая имам връзка.

Името на Истимарото през последните години изплува от няколко цигарени афери, а в недалечното минало бе приближен и до известния контрабандист Паскал. Към днешна дата се твърди, че има нелегални фабрики за производство на цигари в Испания и Турция.

Фирми, свързани с него са и в основата на покупката на активите на козметичния гигант „Ален Мак“.

Източник: trafficnews.bg