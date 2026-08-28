Фатална любов: Повдигнаха обвинение на жена, прикрила любовник за убийството на съпруга ѝ

Четири години след дръзкото убийство на швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник, прокуратурата привлече като обвиняема и неговата съпруга - българката Елизабет Любомирова-Ланге.

Тя ще се изправи пред Темида за лично укривателство, тъй като помогнала на физическия убиец да прикрие следите от престъплението. Освен това е заблудила разследващите, че мъжът е починал от масивен инфаркт, тъй като страдал от високо кръвно налягане.

Вестта, че смъртта на Ланге не е настъпила по естествен начин, разбуни духовете в пернишките околии през лятото на 2022 г. Аутопсията показа категорично, че Удо Ланге е бил убит - по тялото му са открити следи от насилие, включително множество счупени ребра.

Разследването доказа, че чуждестранният инвеститор е бил ликвидиран от своя съдружник в бизнеса, Борислав Панев, който вече излежава 20-годишна присъда за жестокото престъпление.

Двамата Панев и Ланге държали две пекарни и прекарвали часове заедно всеки ден. Между Панев и съпругата на Ланге обаче пламнала тайна любов, прераснала в извънбрачна връзка. По непотвърдена информация двамата са планирали убийството, за да може Елизабет да наследи милионите на съпруга си.

Планът почти успял, докато разследването не се обърнало на 180 градуса.

Случаят „Кладница“ е от 11 август 2022 г., когато Елизабет Ланге звъни на телефон 112 и съобщава, че е намерила съпруга си паднал и без жизнени показатели в гаража. Твърди, че е починал от здравословни проблеми. При първоначалния оглед не са открити следи от насилие, което забавя разследването. Едва след аутопсията става ясно, че Ланге е бил убит с прободно оръжие, причинило масивен вътрешен кръвоизлив. Панев е задържан след преглед на записи от охранителни камери и серия разпити, включително ключови показания на самата Елизабет.

Разследващите лесно разплитат пъзела - тримата не са били непознати. Напротив, Ланге и Панев са работили рамо до рамо години наред. Панев е управлявал семейните пекарни в София и Кладница, бил е чест гост в дома на швейцареца и е прекарвал часове с него ежедневно.

В деня на убийството двамата мъже са били заедно почти през целия ден - проверявали са производството в столичната пекарна и базата в Кладница. Според разследващите Панев е бил в автомобила на Ланге, когато бизнесменът се е прибрал в гаража, където минути по-късно е бил нападнат с шилото във врата. След като мъжът издъхнал, Елизабет подала на Борислав памук и спирт, за да почисти щателно всяка следа.

Елизабет в кадър от семейния албум - държи печиво в ръцете си. Често лично приготвяла продукцията в пекарните на Ланге.

Важен детайл в драмата е ролята на сина на жертвата.

Това е 36-годишният Фабиан Ланге, роден от първата жена на бизнесмена. По непотвърдена информация той е подал серия от жалби срещу първоначалните действия на прокуратурата в Перник, настоявайки, че мащехата му не трябва да бъде третирана като свидетел, а като съучастник в убийството на баща му. Ланге-Младши е сезирал швейцарското посолство заради забавянето на обвинението срещу Елизабет.

Днес, 28 август 2026 г., с обвинителен акт Районната прокуратура в Перник предава на съд 60-годишната Елизабет Ланге. Тя е привлечена под наказателна отговорност за лично укривателство, престъпление по чл. 294, ал. 1 от НК. Ако вината ѝ бъде доказана, българката е застрашена не само от ефективна присъда, но и от загуба на правото да се разпорежда с наследството на покойния си съпруг.

trud.bg