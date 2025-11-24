Детски банди обират старци по магазините

За нова опасност алармираха криминалистите – детски банди от съвсем невръстни деца, предимно циганчета, причакват и обират възрастни хора по магазините. Само за последните няколко седмици в София са регистрирани над 5 случая на пенсионери, чиито покупки и портфейли са отнети насилствено от малчуганите.

Хлапетата са на възраст между 6 и 10 години и масово се подвизават в големите хранителни вериги, където има кафе-сладкарници за почивка и най-вече машини с плюшени играчки и топчета. Децата са изключително наблюдателни и бързи, когато трябва да действат. Гепят всичко, което може да се побере в огромните джобове на зимните им якета. Особено портфейли на мъже, които носят мангизите си в задните. джобове на дънките и портмонета на разсеяни дами, забравили циповете на чантите си отворени. Понякога грабват и чантите им с покупки.

Търговци отчитат огромен скок в кражбите по магазините, където се краде не само от клиентите, но и от рафтовете с лакомства и стоки от първа необходимост. „Последен писък на модата е възрастни „наставници" да пускат. деца, които да крадат каквото могат. Малките бръмчат и по рафтовете. Отварят пакети с вафли и най-демонстративно почват да се тъпчат. Ако човекът зад камерата ги забележи, може да им бъде направена забележка. Да бъдат глобени, е абсурдно, защото няма правила, по които да се наложат такива санкции. Неслучайно дъвки, бонбони от типа тик-так, запалки и малки лакомства от години са позиционирани край касите на продавачите. Преди да бъдат поставени там, се изпаряваха мистериозно”, разяснява касиерката от един от големите столични хипермаркети Силвия Димова.

Детските банди обикновено са българо-цигански. Децата уж неволно се хващат за крака на възрастен, правейки се, че падат. Докато човекът се осъзнае какво става, портфейлът му вече е в чужд джоб. Когато невръстният крадец плячкоса портфейл го предава на друг свой „съотборник“. Това се прави с цел, ако пострадалия го разпознае и се стигне до полиция, униформените да не намерят вещественото доказателство в момчето.

"Интересното е, че крадат и доста момичета. Малките хулиганки са особено дръзки и нахални. Докато една от тях моли клиенти да й купят нещо за ядене, защото от четири дни не била яла, примерно, дружките й само чакат заговореният/та да се разсеят, че да бъдат окрадени. Случва се хлапетата да се бият помежду си за нещо, което са взели. Тогава идва човек от охраната и ги разтървава. Безброй пъти сме помагали на тези деца.

Ние, служителите от касите, сме се смилявали над тях. Плащали сме с наши пари откраднатото. Правили сме го десетки пъти, защото и от Космоса се вижда, че това са деца от социално уязвими семейства. Не можем да го правим вечно. Няма и правила, с които да ги гоним от сградата, да им забраним да влизат. Те също са клиенти, които злоупотребяват с добрината ни, подучвани от свои възрастни „даскали“ в живота.

Децата явно „работят“ на норма и се отчитат някому. Сред тях има такива, които не могат да четат. По картинката се ориентират за съдържанието в пакетчето“, разказва и друг служител от столична хранителна верига, пожелал анонимност.

Човекът е притеснен, че кражбите от невръстни се увеличават с всеки изминал ден. Имало деца, които редовно висели пред касите, за да развалят левчета на монети от по два лева, че да играят на машината за плюшени играчки. Държали се като стари комарджии. Блъскали по машината. Псували при всеки неуспешен опит да хванат играчка.

Случвало се да храчат по машината. Изнервени отново висвали пред касата за още монети. Врявата им огласявала целия магазин.

„Отвратително е, че децата отварят бутилки с минерална вода и плюят вътре. Този номер го правят отскоро. Друго нещо, което правят, е да разкъсват пакетчета със сол, захар, брашно. Ей така, демонстративно и нарочно - забавляват се по свой си начин! Като ги накараш да платят щетата, казват, че пари нямат.

Веднъж играха на „Жаба“. Едно момче бе заело жабешка поза и подскача като жаба. Около него неговите другарчета снимат с телефони и крещят: „Жаба човек, жаба човек, жаба човек“. Жабката си подскача, възрастните гледат, слушат крясъците и не правят забележка. През това време някой рови по якетата и чантите им.

Имайте предвид, че жабата скача сред клиентите и между рафтовете, докато стигне касата. Ако питаш децата: „Вие какво правите?“, весело отговарят, че играят на „Жаба“. Може да играят на „Жаба“ и в домовете си, и на площадките, защо го правят в магазините?!

И без друго работим с недостатъчно персонал. Не достигат нито продавачи, нито охранители. Понякога дори камерите не работят.

За сметка на това малките крадци нямат почивен ден. Съжалявам, че трябва да наричам така едни деца на около 10 години, но когато от рафта изчезват маркови уискита, не може вечно да си затваряме очите.

Искам да апелирам и към родителите, и към Агенцията за закрила на децата да направят нещо, да се вземат мерки. Има деца, които целодневно се мотаят по магазините и по моловете. Не могат да говорят български език, да четат и да пишат, но като ги скастриш, почват да се обясняват, че са малки, че навън е студено и затова са вътре, че гладуват с дни, че родителите им не работят. Пускат по някоя сълза. Жал да ти стане чак.

Още по-тъжното е, че малчуганите са карани да крадат от възрастни хора. Тези, дето им дават акъл, са наясно, че ако те бръмчат по рафтовете, ще носят наказателна отговорност, а на децата вероятно ще им се размине“, издава още служителят.

Източник: Уикенд