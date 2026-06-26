73 бойни пистолета бяха заловени на „Капитан Андреево“

73 бойни пистолета откриха митничарите на граничния пункт "Капитан Андреево" в товарен автомобил. Камионът, който пътувал от Турция за Нидерландия, бил отклонен за щателна проверка.

Преди два дни на митнически пункт "Капитан Андреево" пристигна турска товарна композиция, пътуваща за Нидерландия. Превозното средство беше отклонено за щателна митническа проверка по метода "анализ на риск". И след проучване с рентгенова апаратура в кабината бяха установени необичайни плътности. При проверката, която извършват колегите, в матрака, където почива шофьора, открихме 50 бойни пистолет. При последвалата проверка в долап, където съхраняват своите вещи, бяха открити още 23 бойни пистолета, обясни в БНТ "Денят започва" началникът на митническия пункт Георги Господинов.

По думите му това е най-голямото количество, разкрито за тази година.

Към момента се води много активно досъдебно производство. Вършат се доста действия. Работим в тясно сътрудничество с другите правоприлагащи органи, ГДБОП и Гранична полиция, допълни Господинов.