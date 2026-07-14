ИНЦИДЕНТИ

Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма

https://crimes.bg/inczidenti/zapochva-proverka-po-sluchaya-sas-skachashtite-deca-ot-13-metrov-most-nad-struma/196759 Crimes.bg
Lacho
140
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма
Lacho
140

Започва съвместна проверка социалните служби, полицията и община Симитли по случая с деца, които скачат от 13-метров мост над река Струма.

До намесата на институциите се стигна след репортаж на БНТ, за опасната практика край Кресненското дефиле. Вчера отдел „Закрила на детето" към Дирекция социално подпомагане в Благоевград се самосезира по случая. Целта на започващата проверка е не само да бъдат установени децата и техните родители, но и да се спре опасната практика. Въпреки, че тя продължава от години и местните хора знаят за нея, до този момент в полицията няма нито един подаден сигнал. Предстои да бъдат поставени и предупредителни или забранителни табели на въпросния участък край реката.

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