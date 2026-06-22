Висок ръст на удавяния в страната, как да се предпазим от смъртоносни случаи по морето? https://crimes.bg/inczidenti/visok-rast-na-udavyaniya-v-stranata-kak-da-se-predpazim-ot-smartonosni-sluchai-po-moreto/195126 Crimes.bg

В началото на активния летен сезон - първа жертва в морето в област Бургас. Инцидентът е от почивните дни на плажа в Китен.

От полицията потвърдиха, че инцидентът е станал на 19-ти юни, като починалият е 75-годишен мъж от Пловдив. По данни на неговата съпруга той е плажувал цял ден на слънце, след което е влязъл във водата, паднал е и се е удавил.

По случая е образувано досъдебно производство, а по данни на Българската асоциация за водна безопасност за миналата година имаме около 7 млн. туристи по Черноморието, а ние сме сред страните с по-висок от средния за Европейския съюз брой удавяния. Рисковите групи са деца около 14 г., които нямат достатъчен надзор и умения по плуване; мъже между 25-45-годишна възраст с рисково поведение като алкохол; туристи, които не познават местните условия; социално-уязвими групи с липса на обучение по плуване; мигранти, бежанци и рибари, които работят около водата.

Има хора, които винаги по един или друг начин здравето им не издържа. Също така има и рискови групи. Ние правим всичко възможно да намалим фаталните случаи. Най-рядко се случва в началото на сезона, твърди пред БТВ Явор Миленов, спасител на плаж в Созопол. Той посъветва да се следят флаговете на плажа.

Съвет при мъртво вълнение - човек не трябва да плува директно към брега, защото течението го дърпа в обратна посока, трябва да се плува успоредно на брега, за да се излезе от течението.