Нови записи от видеокамери показват боя над Николай Кожухаров в Русе (ВИДЕО)

Нови записи от видеокамери, показващи боя, при който пострада шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров, се появиха в социалните мрежи. Кадрите се разпространяват във фейсбук страницата на "Българските елфи".



На видеото се вижда как жена и дете с колело се движат по пътя пред жилищен блок, когато до тях преминава кола. Часът е 00:24 ч. на 4 септември.

Няколко метра по надолу колата спира, към шофьорското място се приближава мъж. След малко шофьорската врата се отваря и той е повален на земята. Жената, която е няколко метра по-напред, се затичва към колата.

На този запис колата се вижда в далечината и кадрите са неясни, но се забелязва струпване на хора около автомобила.

Около 00:32 ч., според часа на записа, пристигат три патрулки. В 00:40 ч. на мястото идва и линейка. Тя обаче си тръгва малко повече от минута по-късно.

Има и втори клип, публикуван от "Българските елфи", но вграждането му е ограничено. В него са събрани репортажи от новините по случая и свидетелските показания на четиримата младежи, както и приближени кадри от първия запис.

От 2-рата минута на видеото се вижда как колата спира и един от мъжете, движещи се по улицата отива до шофьорското място. Той се пресяга към колата, врата се отваря и го събаря на земята. Тогава от колата изскачат и другите младежи, вижда се размяна на удари, струпване на хора, което обаче не продължава дълго.

За инцидента стана ясно миналата седмица. Кожухаров беше приет в болница и му бе направена животоспасяваща операция, за да бъде спасен бъбрека му

trud.bg