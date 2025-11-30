Разследват бивш районен кмет на София за кражба на 100 имота Теодор Петков, разпитван в Антикорупционната комисия като бос на имотна мафия, засега не е арестуван https://crimes.bg/vodeshha-tema/razsledvat-bivsh-rayonen-kmet-na-sofiya-za-krazhba-na-100-imota-3/178784 Crimes.bg

Бившият кмет на софийския район „Витоша“ Теодор Петков е обект на разследване на Антикорупционната комисия за придобити от него, семейството му и приятелски фирми близо 100 апетитни имота в столицата през последното десетилетие.

Срещу Петков, който беше два мандата кмет на район „Витоша“, обхващащ най-скъпите софийски квартали „Бояна“, „Драгалевци“ и „Симеоново“ в периода 2015-2023 г., а преди това беше зам.-кмет, се води разследване за имотни измами в особено големи размери.

Преди две седмици Теодор Петков е бил разпитван в продължение на няколко часа от представители на Антикорупционната комисия заради множество скандални имотни сделки с негово участие. Бившият районен кмет на „Витоша“, който доскоро беше и зам.-председател на СДС, засега не е арестуван, но разследването срещу него продължава. Заради това той е излязъл в болнични като член на управата на „Държавната консолидационна компания“ – пост, който зае само преди година.

За разследването на Антикорупционната комисия срещу Петков се разбра това лято покрай куриозно объркване, след като депутатът от ПП Богомил Петков разказа пред журналисти, че получил обаждане от служител на КПК, който поискал той да даде обяснения за множество сигнали за корупция, като бивш кмет на район „Витоша“ Теодор Петков, чието име е Богомилов.

Ангажирани с разследването срещу Теодор Петков разкриват, че бившият районен кмет е заподозрян в заграбването на около 100 апетитни парцела и застроени терени в баровските столични квартали „Бояна“, „Драгалевци“ и „Симеоново“ чрез възлагане на обстоятелствени проверки и фалшиви пълномощни за наследници. След сдобиването им с фалшива документация, някои от имотите са били изкупувани от роднините на Теодор Петков, както и от негови подставени лица, а впоследствие откраднатите парцели са препродавани за милиони.

Като съучастник в схемата на Теодор Петков е уличен бившият главен инженер на район „Витоша“ Иван Николов и дружествата „Ванивекс“ ЕООД и „Геомобайл“ ООД, който също е бил разпитван в Антикорупционната комисия. Ангажирани в разследването твърдят, че през двете дружества в периода 2015-2022 г. са преминали общо над 35 имота.

Разследването за имотните измами е стартирало в началото на месец юни т.г. след подаден сигнал от 53-годишния В.Д., живеещ от десетилетия в Канада и притежаващ канадски паспорт, който научил при пристигането си в България, че къщата на починалата преди 3 години негова майка в „Драгалевци“ е преминала в чуждо владение чрез фалшифициране на документи. Твърди се, че през това време имотът е бил препродаден четири пъти, за да бъдат заметени следите.

Докато е бил кмет на район „Витоша“, Теодор Петков, майка му, баща му и неговата съпруга са придобили общо и 24 имота, някои от които са купени на безценица от общинското дружество „Метрострой“ ЕАД. Сред тях се открояват покупките на парцел от 1270 кв. м за 22 800 лева, сграда с 868 кв. м застроена площ на цена 83 440 лева, както и парцел от 540 кв. м. в „Бояна“ за смехотворната сума от 12 000 лева. Сред миришещите на корупция имотни сделки на бившия кмет Теодор Петков и роднините му са и покупката на 506 кв. м. в квартал „Симеоново“ на цена 24 000 лв. през 2016 г., като впоследствие парцелът е продаден срещу 600 000

„Става въпрос за около 100 сделки, извършени през последното десетилетие от бившия кмет на район „Витоша“ Теодор Петков и свързани с него лица, които се проверяват една по една. За голяма част от сделките има постъпили данни и подадени сигнали, че са незаконно придобити чрез фалшифициране на документи и възложени от Теодор Петков обстоятелствени проверки за удостоверяване на собственост“, разкрива ангажиран в разследването на Антикорупционната комисия. То се води под надзора на прокурор Емилия Варадинова от Софийска градска прокуратура. Засега остава загадка, защо от държавното обвинение пазят в тайна разследването срещу бившия софийски районен кмет. За далеч по-малки предполагаеми и все още недоказани престъпления кметът на Варна Благомир Коцев лежи в килия вече пети месец.

Източник: Уикенд