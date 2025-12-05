ГОРЕЩ ВЪПРОС! Козилата Белобрадова ще доведе ли Линда и Баджо Миро в парламента да се жалят от осеменителя Кики? Госпожа Макензи-Петкова и госпожа Мирослав Иванов са най-тъжните български майки, защо ДБ не ги покани да реват пред репортерите https://crimes.bg/vodeshha-tema/goresht-vapros-kozilata-belobradova-shte-dovede-li-linda-i-badzho-miro-v-parlamenta-da-se-zhalyat-ot-osemenitelya-kiki-3/179323 Crimes.bg

Тъй като Елисавета Белобрадова наложи тренд да тропосва изстрадали родителки пред парламентарните репортери, ние в редакцията си позволихме да надградим идеята с няколко свежи предложения за две още по-онеправдани български майки. Станали в буквален смисъл жертви на властта.

За разлика от настойничката на малкия протестър (бел.ред. - арестуван многократно за притежание на обичаната от “Промяната” дрога “кристали”), бъдещите интервюирани със сигурност ще разкажат доста по-автентични и сърцераздирателни истории. Гарантираме на госпожа Летящата Козила и на другата госпожа с пеньоара, че този път журналистите няма да ги прекъсват, но ще слушат със затаен дъх. А синхроните за националните телевизии ще са чисти от “неправилни” въпроси.

Да започнем с изстрадалата майка, пардон - баща Мирослав Иванов. Всъщност грешката е вярна, защото бившият зам.-шеф на парламента и още по-бивш най-добър приятел на Кирил Петков е като истинска майка на малката Деа. Другата й майка Лена Бориславова пък още не е показала валиден тест за бащинство, но нека не бъдем тесногръди. Наши папараци многократно заснемаха как той сменя памперси, бута количка, храни и отглежда момиченцето, нищо че в редиците на ППДБ упорито се мълви как то е заченато в грях от Лена и Баче Кики.

Нещо повече, в най-напредналата си бременност бившата неофициална шефка на “Промяната” бе изловена да влиза под ръка с Петков в катедралния храм “Ал. Невски”. Я да изповядат прелюбодейството, я да поискат благословия за леко раждане. Само венчавка не успяха да спретнат в бързината, т.к. Киро-общия си има законна съпруга, за която тепърва ще стане дума.

Изобщо клетият Мирослав от Ямбол понесе повече удари от управляващата през 2022 г. ПП, отколкото дилърчето на дрога, замерящо полицаите. Само че вместо камъни, към него полетяха ембриони, за срам и резил на майка му леля Димка. Прякорът “Баджо Миро”, който му лепна като гербова марка, е най-лекият шамар по достойнството на това иначе тихо и видимо потиснато момче.

Иванов бе принуден от властната си половинка не само да изтърпи обществения присмех, но и да носи тежкия кръст на бащинство, което ако вярваме на душманите, още не е съвсем потвърдено. Да не кажем, че му е било натресено по политически причини. Т.е. системата го е употребила и захвърлила.

Не му беше уредена и подобаваща компенсация, защото дори за зам.-кмет на Люлин не успяха да го вредят. Явно тежката му орисия е да позира за мрачни коледни фотосесии редом с отроче, чийто предполагаем биологичен баща в същото време качваше във фейсбук сарми и чушки, пълнени от законната му жена и другите му три официално признати щерки.

Да си дойдем на думата и за госпожа Линда Макензи, по мъж Петкова. Майката на хулигана Ники не може на малкия й пръст да стъпи по страдания, причинени от управляващите. Миловидната канадка, дъщеря на тежък презокеански полковник, и до днес няма как да мине покрай съседите си на ул. “Шишман” без да се сблъска с искреното им съжаление. От първия си ден като премиерша тя бе принудена да носи чифт еленови рога, с които безпроблемно да лови сигнал от Canada National TV, гаврят се зевзеците.

Тя ще остане в историята като жената, изхвърлила Лена Бориславова от правителствения самолет на път за Ватикана. Най-вероятно поради вълнение и припряност (или от страх Бориславова да не я изрита от борда), тя се яви пред Светия престол в неприлично къса за случая рокля и раница на гръб. Както се казва - в битката за любимия Кирил суетата няма място.

Дали депресията от системните изневери на бившия министър-председател я е тласнала по пътя на LGBT-битието или това са гадни инсинуации, не се наемаме да бъдем съдници. По-тъжно е, че трите му законни дъщери (едната от които страдаща от диабет) бяха принудени да четат как баща им мърсува с шефката на кабинета си и че двамата се въргалят в нехигиенични Airbnb квартири докато вулгарно я обарва на парапета.

Още по-гнусното е, че след позорните рандевута Киро се е прибрал у дома, пренасяйки интимната мръсотия в чистите чаршафи, старателно колосани от Линда. Най-противно обаче е, че докато с жена си са позирали за предизборни фотосесии и небрежни снимки от плажа, в корема на конкубинката му е растял нов живот. Поне така спекулират някои от вече бившите му съпартийци. Да не говорим, че слухът бе грижливо подхранван и от друга политически ангажирана с “Промяната” госпожа, наричана галено леля Асена.

Изобщо българската майка е една от най-изстрадалите жени на Стария континент (без да броим Канада), ето защо Линда и Баджо Миро имат всички основания да се изтипосат пред услужливите микрофони в парламента за да поплачат пред уважаемата публика за институционалното насилие, на които са били подложени. Дори госпожа Белобрадова, чиято житейска история е не по-малко вълнуваща , би останала безмълвна. Ние обещаваме този път да не ги прекъсваме с неудобни въпроси, стига потърпевшите от нагона на Кики да бъдат по-смели от майката на Ники. А кристали има за всички.

Източник: crimesbg.com