На косъм от трагедия: Гол мъж изскочи на оживен път, замеря коли

Притеснителна ситуация бе описана от шофьор в социалната мрежа Facebook. Марин Радоев алармира за изключително опасен инцидент на главния път Русе – Варна, в района след село Пороище.

По думите му чисто гол мъж, обут единствено с черни гумени ботуши и с LED челник на главата, внезапно е изскочил на пътното платно и е хвърлил буца пръст по автомобила му. В този момент зад колата на Радове се е движел ТИР, а в насрещното – друг тежкотоварен камион, което е създало реална опасност от тежко верижно произшествие.

След като замерил автомобила, мъжът избягал в храстите в посока Радинград.

„Заради въпросния индивид можеше да стане верижно ПТП в двете ленти. Тази вечер изкарахме голям късмет“, пише очевидецът, като апелира институциите да реагират и да предприемат действия за предотвратяване на подобни ситуации.



