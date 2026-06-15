150 000 подписа срещу клетките за телета влизат с мотокар в Народното събрание https://crimes.bg/inczidenti/150-000-podpisa-sreshtu-kletkite-za-teleta-vlizat-s-motokar-v-narodnoto-sabranie/194598 Crimes.bg

Петицията за край на клетките за телета изисква незабавна законова промяна, която да гарантира постепенното и окончателно премахване на жестоката практика

Дата и час: 17 юни (сряда), 2026 г., 10:30 ч.

Място: Пред служебния вход на Народното събрание на бул. Дондуков.

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На 17 юни от 10:30 ч. представители на организацията за защита на животните „Невидими животни" ще внесат в Народното събрание гражданска петиция, подкрепена от над 150 000 български граждани, с искане за постепенно премахване на отглеждането на телета в единични изолационни клетки.

Петицията ще бъде внесена официално в сградата на парламента, след като през последните години темата получи широка обществена подкрепа и беше обсъждана в предходни състави на Народното събрание. През 2025г. по същата кауза бяха внесени над 110 000 подписа, а Комисията за прякото участие на гражданите изрази единодушна подкрепа за необходимостта от законодателни промени. Поради рекордния си брой, подписите влизат в Народното събрание с помощта на мотокар.

От „Невидими животни" припомнят, че новородените телета в част от големите промишлени кравеферми продължават да бъдат отделяни от майките си скоро след раждането и изолирани в тесни индивидуални клетки, които ограничават движението и социалния им контакт. Според организацията и според съвременните научни анализи тази практика е остаряла, ненужна, причинява страдание и следва да остане в миналото.

„150 000 подписа представляват недвусмислен сигнал, че обществото очаква действие. Рядко обществото ни е било толкова обединено около един въпрос. Темата вече е обсъдена, анализирана и подкрепена от експерти, потребителски организации и представители на животновъдния сектор. Сега е моментът тази подкрепа да бъде превърната в законодателна промяна, която да гарантира същинско прогресивно развитие", заяви инж. Стефан Димитров от „Невидими животни".

През последните години редица браншови и развъдни организации, както и потребителски сдружения, изразиха подкрепа за постепенното премахване на клетките за телета. Социално-икономически анализ на Института по аграрна икономика също заключава, че подобна промяна не би довела до значителни икономически негативи, даже напротив, може да донесе ред икономически позитиви и може да бъде реализирана с незначителни инвестиции и подходяща подкрепа.

Темата вече получи и политическа подкрепа в настоящото Народно събрание. 46 народни представители от шест от петте парламентарни групи заявиха готовност да работят за въвеждане на законодателно решение и механизъм за подпомагане на прехода към отглеждане без клетки, включително подкрепа беше заявена от името на „Прогресивна България", подчертавайки нуждата от осигуряването на финансиране за прехода.

С внасянето на петицията „Невидими животни" призовава народните представители да предприемат конкретни законодателни стъпки за модернизиране на сектора и прекратяване на една практика, която все повече българи намират за меко казано неприемлива.

Събитието по внасянето на подписите ще се състои на 17 юни 2026 г. от 10:30 ч. пред сградата на Народното събрание, откъм служебния му вход на бул. Ал. Дондуков.

СНИМКИ за свободна употреба от предходната акция на "Невидими животни" в клетки пред Народното събрание - с позоваване на автора: https://drive.google.com/drive/folders/1_P2FInv9x_dmUdyI8Ilo2pxT1APhYkRD?usp=sharing

Браншови и експертни организации, подкрепили каузата в становища до Народното събрание. При нужда сме насреща да съдействаме за пряк контакт:

- Обединени български животновъди - Бойко Синапов (председател), тел 0898 415 593

- Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България - Галин Тодоров (изп. директор), тел 0898 706 916

- Агролинк - д-р инж. Светла Николова (председател), тел 0888 359 239

- Биоселена - д-р Стоилко Апостолов (председател), тел 0887 782 597

- Активни потребители - Богомил Николов (изп. директор), тел 02 989 01 06

- Федерация на потребителите в България - Емил Георгиев (председател)

- За достъпна и качествена храна - д-р инж. Андрей Велчев (председател), тел 0899 717 147