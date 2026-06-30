Тема: Пътната безотговорност

Гост: Алекси Кесяков – бивш директор на КАТ

/Снощи, в предаването „Още от деня" по БНТ Алекси Кесяков каза, че черната статистика не е спирала. „Аз трябва да кажа, че в момента обстановката по нашите пътища се равнява на периода 1962 г. Тогава е имало 505 загинали и 230 хил. моторни превозни средства. Сега те са над 3 милиона и статистиката е по същия начин. Но това не може да ни успокоява, тъй като голяма част от ПТП са предотвратими. И това зависи от пътната инфраструктура, от автомобилния парк, от поведението на хората, от медицинската помощ. И когато се сравняваме със западните държави, трябва да сравняваме всеки показател".

Единственият голям резерв е поведението на хората - никой не иска да загива, да убива, да влиза в затвора, а поведението не е адекватно, така че проблемът с образованието на хората, обучението и т.н., а ние го подценяваме, обясни Кесяков. „В движението се включват хора незапознати, неграмотни."

Въпросът е какво можем да изменим от днес за утре? Пътната инфраструктура е продължителна инвестици, в автомобилния парк трябва да се стимулира с по-безопасни автомобили, но това също е продължителен период, но ако инвестираме значително повече в поведението на хората, можем да постигнем сериозни резултати, категоричен е Кисяков.