Европейските здравни системи не успяват да се адаптират към жегите

Здравните системи в европейския регион на Световната здравна организация (СЗО) не успяват да се адаптират към все по-честите горещи вълни и икономическите последици от това изоставане нарастват. Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа.

„Здравните системи не се адаптират достатъчно бързо и икономическите разходи, свързани с това изоставане, нарастват“, каза той в отговор на въпрос дали Европа се адаптира към новите горещи метеорологични условия.

„Всяко евро, което не е похарчено за превенция, води до увеличаване на разходите за спешна помощ, хоспитализация и намалена производителност“, обясни експертът. Той също така припомни, че според оценките на международната застрахователна компания Allianz до 2030 г. общите загуби на БВП от екстремни жеги във Франция могат да достигнат 240 млрд. USD, в Италия 147 млрд. USD, а в Германия 131 млрд. USD.

Клуге подчерта, че дългосрочното решение на проблема изисква структурни промени. „За да се борят с ефекта на „градския топлинен остров“, градовете се нуждаят от повече сянка, зелени площи и охладителни центрове“, каза той. Представителят на СЗО също така подчерта необходимостта от модернизация на сградите, за да се предпазят от прегряване и трайно да се адаптират условията на труд към новите климатични условия, не само по време на периоди на екстремни горещини.

Европейският регион е един от шестте региона на СЗО. Той обхваща 53 държави в Европа и Централна Азия, включително Русия, Турция, Кавказ, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.

fakti.bg