Скъпият газ дърпа Европа в стагфлация

Дори на фона на прекратяването на огъня между САЩ и Иран, цените на газа в Европа не се нормализират. Освен това, след като този конфликт бъде разрешен, ЕС ще продължи да се възползва от скъпия газ още дълго време. Последиците от нова енергийна криза биха могли да бъдат дълготрайни, а решението ще бъде много трудно.

Цените на газа се превърнаха в главоболие за европейската и британската икономика. Те се приближават до петмесечни върхове, а зимните договори са повече от два пъти по-високи от цените от миналата година.

Докато 1000 кубически метра газ в ЕС струваха около 360 долара в началото на януари, през последните месеци цената се повиши значително над 700 долара, достигайки 855 долара на 25 август. Зимните договори вече са повече от два пъти по-скъпи от миналата година.

Освен това, цените на газа, освен традиционните си последици, се превърнаха и в основен двигател на доходността на държавните облигации в Европа. Доходността по 10-годишните германски и британски държавни облигации достигна нива, невиждани от десетилетия, въпреки че суровият петрол Brent се търгува с 30% под пика си, достигнат по време на конфликта между САЩ и Иран. Това означава, че изплащането на дълга ще стане по-трудно за европейските страни.

Инвеститорите се опасяват, че всичко това ще доведе до нов кръг на инфлация и ще принуди централните банки да повишат лихвите по-решително.

Интересното е, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран веднага се отразява на цените на петрола, които падат, но не и на цените на газа в Европа.

„Необичайните метеорологични условия и структурните ограничения в доставките създадоха перфектна буря, която дори геополитическото разведряване не можа да разсее. С други думи, фундаменталните фактори се оказаха по-силни от геополитическите надежди."- казва Анастасия Левченко, научен сътрудник в Лабораторията по индустриални пазари и инфраструктура към Института „Гайдар".

Първият фактор е, че Европа загуби катарския втечнен природен газ (LNG) поради конфликта в Близкия изток. Второ, конкуренцията с Азия за LNG товари се засилва. Трето, ниските запаси от газ в европейските хранилища - приблизително 62%, в сравнение със сезонна норма от приблизително 79% - играят роля. Четвърто, необичайните горещини в Европа увеличиха търсенето на електроенергия, а сушата намали производството на водноелектрически и атомни електроцентрали, принуждавайки към увеличено използване на газови електроцентрали точно когато газът трябва да бъде изпомпан в хранилищата, отбелязва Левченко. Тя изчислява, че дори след постигане на пълно мирно споразумение между САЩ и Иран, цените няма да се върнат към нивата отпреди кризата: Европа трябва да попълни ниските си запаси, така че цените ще останат над 40 долара за MWh (приблизително 500 долара за хиляда кубически метра).

„Европа е натрупала малко газ в подземните хранилища и сега изпомпва газ с по-бързи темпове, което означава, че търсенето се е увеличило. В същото време европейското потребление също се е увеличило за текущите нужди.

Липсата на катарски втечнен природен газ (LNG) и ниските запаси от газ в подземните хранилища изнервят всички.

Азиатците също станаха по-активни: Южна Корея значително привлече американски втечнен природен газ, а Япония също значително увеличи покупките си на газ от американците.

Това е основната причина европейците да трябва да поддържат високи цени, за да се конкурират за доставки на втечнен природен газ", казва Игор Юшков, експерт във Фонда за национална енергийна сигурност.

За да преживее тази зима и да привлече достатъчно втечнен природен газ (LNG) от Азия, Европа може да се нуждае от цените да се повишат над 100 долара за мегаватчас през декември, казва Анастасия Левченко. Изчислено на хиляда кубически метра, цените на газа биха могли да скочат до 1250 долара.

В допълнение към високите сметки за газ и ток, всичко това води до деградация на европейската индустрия.

„Поради скъпата енергия, цената на промишленото производство в Европа се покачва, което прави продуктите по-малко конкурентоспособни на световния пазар, а в рамките на пазара по-малко потребители могат да си ги позволят. В резултат на това Европа преживява спад в потреблението на газ и обща деиндустриализация на индустрията, както се случи по време на предишната вълна на газовата криза от 2021 до 2023 г.", казва Юшков.

Покачващите се цени на енергията водят до покачване на инфлацията в ЕС. През март-април 2026 г. инфлацията в еврозоната се е повишила с приблизително 1 процентен пункт поради рязкото покачване на цените на горивата.

„Според някои прогнози инфлацията може да достигне пик през януари 2027 г. от около 4,2%. Важно е да се отбележи, че мерките за фискална подкрепа, които смекчиха удара от покачващите се цени на петрола, до голяма степен са изтекли (Германия, Италия, Франция) или се премахват постепенно (Испания). Това прави икономиката по-уязвима към нов ценови шок, по-специално за газа", казва Левченко.

Цените на природния газ се превърнаха в основен двигател на доходността на европейските облигации. Например, доходността по 10-годишните германски и британски държавни облигации достигна най-високите си нива от десетилетия.

„Ключовата опасност е, че газът е изместил петрола като основен двигател на растежа на доходността. Повишаването на доходността означава по-скъпи държавни заеми.

Държавите с високи нива на задлъжнялост (Италия, Гърция и др.) ще се затруднят по-трудно да обслужват задълженията си. Освен това, високодоходните облигации отклоняват капитал от акции. Това е пазарен сигнал, че инвеститорите ценообразуват с постоянно висока инфлация и следователно с по-строга парична политика", коментира Левченко.

Последицата от тази ситуация е по-рязко повишаване на лихвите в Европа. ЕЦБ вече се готви да повиши лихвения процент на заседанието си през септември - до 2,50% от сегашните 2,25%. Това ще бъде второто увеличение за една година (първото беше през юни). Пазарите предвиждат още едно или две увеличения.

По-високите лихви на фона на енергийния шок създават риск от стагфлация - комбинация от нисък растеж и висока инфлация. Икономическият растеж вече е отслабен.

„Освен това, скъпите заеми и високите разходи за енергия биха могли да доведат до намаляване на инвестициите и евентуално намаляване на производството в енергоемки индустрии като химикалите, металургията и производството на строителни материали", каза източникът.

Също така, покачващите се лихвени проценти по ипотечните и потребителските кредити, съчетани с високите сметки за отопление и електричество, биха могли значително да намалят реалния разполагаем доход, което ще се отрази на потребителското търсене, добавя Левченко.

„Особено обезпокоително е, че ЕЦБ повишава лихвените проценти точно когато икономиката показва признаци на слабост. Това е класическа дилема на централната банка пред лицето на шок от предлагането", заключава тя.