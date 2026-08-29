България осигурява до 40% от потребностите на украинските въоръжени сили от дизелово гориво

България е сред основните доставчици на въоръжение и боеприпаси съветско производство за Украйна. Това каза ръководителят на Центъра за научно-аналитична информация към Института по изтокознание на Руската академия на науките Николай Плотников.

Според него става въпрос за бронирана техника, артилерийски системи, боеприпаси с калибър 122 и 152 мм, боеприпаси за реактивни системи за залпов огън „Град“, миномети и стрелково оръжие.

Плотников посочи още, че според данни, с които разполага, България осигурява до 40% от потребностите на украинските въоръжени сили от дизелово гориво.

В изказването си руският анализатор засегна и ролята на Чехия в доставките за Украйна. По думите му страната е модернизирала около 800 танка Т-72 за украинската армия и има значително участие в международните усилия за снабдяване на Киев с боеприпаси.

Плотников коментира и подкрепата на Финландия за Украйна. Той посочи, че от началото на войната през 2022 г. Хелзинки е предоставил над 5 млрд. долара за подкрепа на Киев, като близо 4 млрд. долара от тази сума са предназначени за военни цели. По думите му Финландия предоставя на Украйна и разузнавателна информация под формата на до 25 космически снимки дневно.

Изказването на Николай Плотников е направено по време на конференция в пресцентъра „Россия сегодня“, посветена на участието на държавите от НАТО и техните съюзници във военните действия в Украйна.

Посочените от Плотников данни са негови оценки и твърдения, цитирани от РИА Новости, и не са представени в публикацията като независимо проверени данни. І БГНЕС