Румен Дунев: Видимостта в усложнена метеорологична обстановка е много важна

С настъпването на зимните атмосферни условия в първите дни есента идва въпросът - готови ли сме за път в дъжд и сняг. От 15 ноември всички автомобили трябва да са със зимни гуми - снегът и обилният дъжд обаче изненадаха шофьорите.

Какво съветват експертите, ако автомобилът ни все още не е готов за зимата, а снегът ни постави в заварено положение?

Автомобилният експерт Румен Дунев от Сдружение „Автотехнически експертизи по пътна безопасност" обясни, че най-голямата опасност се крие в аквапланинга.

Това е явление, при което когато грайферът не може да отведе водата между пътното платно и гума, се получава хидродинамичен клин, който повдига автомобилът и щом се отдели от платното, той губи сцепление. Така той нито може да спре, нито да завие. Ако изпаднете в такава ситуация, не въртете волана и не натискайте спирачки, изчакайте да се получи сцепление. Това, което може да ви предпази от такава ситуация, е намаляване на скоростта при мокър път, обясни Дунев.

По думите му изключително важни са добрите чистачки, напълно работещата осветителна система, както и отоплението, за да не се запотяват стъклата.

Видимостта в усложнена метеорологична обстановка е много важна. Добре регулираните фарове виждат 200-300 метра повече за водача. Мисля обаче, че все още не е обосновано да сменяме гумите, тепърва ще има затопляне. През ноември е времето за това, коментира експертът.