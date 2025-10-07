Противогрипните ваксини: кои са щамовете и кога ги очакваме

580 000 са заявените противогрипни ваксини тази година. 407 000 от тях са предвидени за възрастните над 65 години и ще се поставят от общопрактикуващите лекари. От кои щамове предпазват и кога ще се появят в аптечната мрежа?

На пазара се очаква да има основно два вида препарата – инжекционна (Vaxigrip) и назална (Fluenz). И двата препарата са 3-валентни, а не 4-валентни, както бяха през миналата година. Тази информация притесни пациентите дали предлаганите ваксини ще бъдат достатъчно ефективни.

Здравните власти успокояват, че един от щамовете (B/Yamagat), включен в по-високо компонентната ваксина, не циркулира от 2020 г., а това прави ненужно влагането му в препарата.

В актуалните ваксини се включват следните щамове:

– Грип A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

– Грип A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2);

– Грип B/Austria/1359417/2021;

В аптечната мрежа трябва да има още един вид, инжекционна (Influvac Tetra), която е 4-валентна, но обичайно количествата от нея са твърде малко и се намира трудно.

Лекарите са категорични, че „най-добрата ваксина е поставената“, като коментират, че няма разлика в ефективността на препаратите. Инжекционната е подходяща за бебета над 6 месеца, а назалната за деца над 2 г.

„Дори сега да не е е включен във ваксините, учените продължават да наблюдават вирусите глобално. Ако B/Yamagata се върне, компонентът може да бъде възстановен. Важно е да се помни: премахването на един щам не означава, че сме по-слабо защитени. Напротив, ваксините са адаптирани така, че да създават защита срещу най-вероятните и циркулиращи вирусни щамове“, уточнява епидемиологът доц. Христина Бацелова по bTV.

От Министерство на здравеопазването уточняват, че 26 500 дози противогрипна ваксина Vaxigrip вече са насочени към фармацевтичните складове, като през настоящата седмица се очаква да бъдат разпространени още 33 500 дози от същата ваксина.

Източник:https://offnews.bg/