Проф. Владимир Чуков: За мен потапянето на кораба е предупреждение от руска страна към Сирия да не праща войници в Йемен, защото ето какво се случва https://crimes.bg/analizi/prof-vladimir-chukov-za-men-potapyaneto-na-koraba-e-preduprezhdenie-ot-ruska-strana-kam-siriya-da-ne-prashta-voynici-v-yemen-zashtoto-eto-kakvo-se-sluchva/203079 Crimes.bg

Сирийската страна е права, защото само 14 часа продължи спасителната операция. Следя сирийските социални медии и там има буря от реакции защо София е постъпила така и не е продължила издирването.

Това заяви снощи в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS анализаторът проф. Владимир Чуков, който коментира поразяването с дронове на два кораба в Черно море.

"Направих една справка какъв е този кораб. Това е едно старо корито от 70-те години на миналия век. Този кораб никога не е присъствал на нито едно руско или украинско пристанище. За последните 3 години този кораб е направил между 25 и 30 рейда до румънски пристанища. Официалната версия е, че корабът е превозвал сол. Смехотворно е да се твърди, че това над 50-годишно корито може да се превозва войска. Вие бихте ли качили хора на половинвековен кораб 200-300 войници? Войните в Украйна и Сирия имат общо и Киев спомогна за свалянето на Башар Асад. За мен потапянето на кораба е предупреждение от руска страна към Сирия да не праща войници в Йемен, защото ето какво се случва. Ситуацията в Йемен е свързана с Черно море", разкри той.

"За съжаление към момента няма никаква възможност да се постигне някакво разбирателство между САЩ и Иран. В момента битката е за икономиката. Битката е макро срещу микро. На този етап режимът в Техеран няма да се сгромоляса, както го очаква Доналд Тръмп. Историята с Иран е много тежка и всички ние го усещаме по джоба си. Не знам докъде ще стигне ситуацията, но това не може да продължи така", заключи проф. Чуков.