Нетното инжектиране на газ (нетната разлика между обемите на инжектиране и добив) от страните от ЕС в подземни хранилища (ПГХ) от началото на летния сезон през април 2026 г. е надхвърлило 39 милиарда кубически метра, според изчисления на руска агенция, базирани на данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

По този начин, до момента Европа е успяла да напомпи в подземни газови хранилища само 58% от необходимите обеми за предстоящата зима.

Към 26 август европейските подземни газови хранилища бяха запълнени на 63,8% (17,24 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните пет години), в сравнение със 76,5% през предходната година. Това е най-ниското ниво за тази дата, регистрирано от 2011 г. насам. Хранилищата в ЕС съдържат приблизително 69,7 милиарда кубически метра газ, което е с 14,3 милиарда кубически метра по-малко от целта за 2025 г. и най-ниското ниво от 2013 г. насам. „Газпром“ прогнозира, че запасите от газ в европейските подземни газови хранилища може да не достигнат дори 75% до следващия отоплителен сезон.

Европа рискува да започне отоплителния сезон с рекордно ниски запаси от газ. Средният темп на попълване на подземните газови хранилища в страните от ЕС през юли е бил един от най-ниските от 2011 г. насам и се е ускорил само леко през август. Предвид тези цифри, Европа би могла да запълни хранилищата си само до 70-75% до началото на есенно-зимния период, което би било абсолютният минимум за начало на отоплителен сезон в историята.

Според изискванията на Европейската комисия, страните от ЕС трябва да гарантират, че техните хранилища са пълни на 90% всяка година между 1 октомври и 1 декември. Допуска се 10% гъвкавост в случай на трудни условия на пълнене. Следователно, нетното инжектиране в европейските хранилища до началото на есенно-зимния период 2026-2027 г. трябва да достигне поне 68 милиарда кубически метра, за да се отговори на стандарта за пълнене.

Темпът на запълване на капацитета за съхранение през 2026 г. беше значително повлиян от загубената „битка“ с Азия за наличния капацитет на пазара на втечнен природен газ по време на конфликта в Близкия изток, по-високите цени на горивата и екстремните горещини през юни и юли. През такива летни периоди търсенето на електроенергия за охладителни системи и климатици се увеличава рязко. Природният газ е един от основните източници на производство на електроенергия, наред с ядрената, вятърната и слънчевата енергия.

trud.bg