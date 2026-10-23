Последна социология. Каква е очакваната избирателна активност?

Около 40% от избирателите заявяват готовност да гласуват на президентските избори в неделя, а 17% все още не са решили как ще постъпят. Това показват данните от последното социологическо проучване на „Алфа Рисърч", представено от Геновева Петрова в ефира на БТВ „Тази сутрин".

Изследването е проведено в периода 18-22 октомври 2026 г. и е реализирано със собствени средства на социологическата агенция „Алфа Рисърч". Резултатите са публикувани на сайта на агенцията.

Проучването обхваща 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е двустепенна извадка с квоти по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети, проведено по домовете на анкетираните лица.

Изследването проследява няколко основни показателя - очакваната избирателна активност, подкрепата за отделните кандидатпрезидентски двойки и

В сравнение с началото на предизборната кампания се отчита леко повишаване на интереса към президентските избори. Докато в началото готовност да гласуват са заявявали около 37% от избирателите, сега делът им достига 40%.

По думите на Геновева Петрова това се равнява на приблизително 2,6-2,7 милиона души.

Това потвърждава и регистрираното в началото на кампанията очакване, че избирателната активност няма да достигне необходимите 50 на сто, за да можем да изберем президент, обясни тя.

Според социолога повишеният интерес не се дължи толкова на кампаниите на самите кандидати, колкото на събитията от последните седмици. Сред тях се открояват атаките с дронове в Черно море, които са поставили темата за националната сигурност сред водещите въпроси в предизборната кампания.

Данните показват, че в хода на кампанията около 21% от избирателите са успели да вземат решение как ще постъпят на изборите.

Въпреки това 17% продължават да се колебаят и заявяват, че ще направят своя избор в оставащите дни до вота.

Според представените данни кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев запазва водещата си позиция, но регистрира спад в подкрепата. В началото на кампанията тя е била 44,5%, докато сега достига 41,1%.

В същото време двойката Андрей Гюров - Кандев увеличава подкрепата си и достига 28,3% сред решилите да гласуват.

По-сериозна мобилизация се отчита и при кандидатпрезидентската двойката Костадинов- Волгин.

Радостин Василев, Иван Христанов и Ивелин Михайлов оформят втора група кандидати, които остават на значителна дистанция от водещите, но също успяват да привлекат допълнителна подкрепа.