Николай Найденов за амнистията на незаконното строителство: Покрай сухото може да изгори и мокрото https://crimes.bg/analizi/nikolay-naydenov-za-amnistiyata-na-nezakonnoto-stroitelstvo-pokray-suhoto-mozhe-da-izgori-i-mokroto/204087 Crimes.bg

Амнистията на незаконното строителство е необходима за редица обществено значими инфраструктурни обекти, но крие риск да бъдат узаконени и спорни частни строежи. Това заяви бившият регионален министър Николай Найденов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Когато има голям социален и обществено значим проблем, нуждата от амнистия се появява по естествен път“, посочи той и припомни, че подобни мерки са предприемани многократно в историята на България.

Като примери за инфраструктура без необходимите строителни книжа Найденов посочи участъци от пътната мрежа и водопровода на Омуртаг

Според него обаче предложението на регионалното министерство трябва да бъде прецизирано, за да не попаднат в обхвата му спорни обекти като подпорната стена на Алепу и лифта на Мальовица.

„Обществените организации, както и партии и опозиция, правилно са притеснени, че покрай сухото може да изгори и мокрото“, коментира той.

„Управляващите трябва да си вземат политическата отговорност и да вземат решение. И да направят списък с точните обекти, които ще амнистират“, подчерта Найденов.

Бившият министър отправи критики и към работата на регионалното министерство през последните пет месеца.

„Като знам за последните пет месеца каква работа свършиха, поне там, в регионалното министерство, за мен е никаква работа“, заяви той.

Основното му притеснение е свързано със забавянето на обществените поръчки за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Според него това може да застраши зимното почистване през следващия сезон.

Като пример за забавяне той посочи и обществената поръчка за възстановяване на пътя Смолян – Пампорово.

„Как може тази обществена поръчка пет месеца да се пише? Това трябваше да се напише за една седмица. Това е национален проблем“, коментира бившият министър.

Найденов постави въпроси и за качеството на доставяните от Турция мантинели, след като дейността е била възложена на държавното дружество „Автомагистрали“.

„Поръчаха ги на някакви турски доставчици. Без необходимите сертификати ли? Имат ли ги? Не ги показват да ги видим“, заяви той.

fakti.bg