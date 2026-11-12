Любомир Кючуков: Преговорите между Русия, Украйна и САЩ дадоха ново начало

Снощи, в студиото на „Още от деня" по БНТ Любомир Кючуков каза, че преговорите дадоха ново начало, след месеците, в които тези преговори ги нямаше. „Търси сеа разрешаване на този конфликт. Русия даде ясно да се разбере, че върви към приключване на войната по военен път, при това бързо. Второ, на Украйна предстои една много тежка зима, разрушена енергийна структура и т.н. Третият е, че Европа свърши парите. Четвъртият, това е, че Тръмп изгуби междинните избори."

САЩ участват в тези преговори освен като посредник, преди всичко като защитник на собствените си интереси, там става дума както за икономическо развитие, за ресурси, така и за бъдещия глобален международен ред и бъдещата архитектура за сигурност, за което те са заинтересовани да разговарят с Русия, обясни Кючуков. „Европа иска да седне на масата, но досега ние, Европа не успяхме да формулираме собствена визия за това кога и как свършва тази война. Козът на Европа е бъдещето на европейската архитектура за сигурност и това е нещо, от което Русия е заинтересована. Т.е. как изглежда континентът след края на войната - дали това ще бъде нова студена война или това има алтернатива. Засега, съдейки по всичко вървим към една нова студена война".