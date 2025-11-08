Бонев: Радев, дори да направи партия вероятността да ни докара нови шарлатани е над 50% https://crimes.bg/analizi/bonev-radev-dori-da-napravi-partiya-veroyatnostta-da-ni-dokara-novi-sharlatani-e-nad-50/176948 Crimes.bg

Богомил Бонев

Фейсбук

В последните новини на БТВ видях изявление на Румен Радев. Звучеше вече досадно шаблонно.

Подкрепях го като мнозина други и призовавах отдавна да скъса с мандата, и да направи партия. Това имаше възможност да бъде единствената алтернатива на мутрите, които завладяха страната. Това беше причината да подкрепям и Корнелия, но се видя какво стана.

Уви, Радев не посмя да го направи. Напротив, около забавянето се появиха всевъзможни версии за неговото обкръжение. Допусна класическата грешка да стане лесна плячка на уличните биячи в политиката по отношение на компроматите. Той лично ги подхрани с определението на собствената си кадрова политика като „шарлатаните“.

Дори да направи партия, дори да спечели избори, вероятността да ни докара нови шарлатани е над 50%.

Имам прекрасни приятели, които няма да приемат това.

Но, колкото по-късно осъзнаят, че съм бил прав, толкова по-болезнено ще бъде. Защото съм преминал през всички заблуди в надеждите за прехода.

А те пак и отново инвестират в празни надежди.