Вижте хотела на Ралица - жената на премиера Росен Желязков (СНИМКИ)

Приемиершата Ралица Терзиева е завършила НАТФИЗ, но през последните 2 години върти завиден строителен бизнес. Съпругата на актуалния министър председател Росен Желязков, която упорито избягва публичността, е собственик на малката фирма „Тера пет 08”, която предлага почистване на жилища и офиси в София, но в последно време се преориентира в бизнеса.

Ралица построи пететажен луксозен хотел със собствен водопад, СПА-зона, ресторанти и подземен паркинг съвсем близо до Борисовата градина - на бул. „Симеоновско шосе“ 4. Хотелското бижу носи претенциозното име "Хаяши", а визията му очевидно е вдъхновена от японската архитектура.

Топ локация до парка

Още през 2024 г. във в. "Уикенд" се появи първата информация за хотела, който вече е почти завършен.

„Тера пет 08”, далеч не е единствената фирма на премиершата. „Пи енд оу риъл естейт” е фирмата - собственик на парцела от 3,5 декара в един от най-престижните столични квартали, на метри от Ловния парк. Съпругата на Росен Желязков има 30% акции в компанията, които е закупила за едва 1500 лева.

През 2023 г. върху парцела започва строителство на бутиков хотел със спортно рекреационна зона. Шикозната сграда на 5 етажа и подземен паркинг е със застроена площ от над 4000 кв.м. Към днешна дата хотел „Хаяши” е почти готов. В помещенията приключват довършителните дейности и мебелировката, която ще бъде внесена от Турция и Италия. Освен баровското обзавеждане, отлична кухня и СПА-зона, гостите ще могат да се насладят и на множество архитектурни екстри, издават запознати.

Сградата е на практика завършена

Най-забележителният детайл остава стената-водопад, за който е оставено специално разрешение от главния архитект на район „Лозенец“. Партньор на премиершата в това бизнес начинание е Пламен Митев, бивш представител на „Мерцедес“ у нас.

