Васил Терзиев отново избра да бъде либерален политически инфлуенсър в Турция, вместо отговорен кмет на София

Докато в столицата тече забуксувала процедура по избор на нова обслужваща банка, заместник-кметът по финанси подаде оставка и ключови ресори остават без титулярни заместници, Терзиев позира пред камерите в Истанбул. Не като кмет на София, а като част от група либерални политици, които си позволяват да упражняват натиск върху турската съдебна система❗

Либералите винаги говорят, че чуждата намеса е недопустима и че върховенството на закона е свещено. Но правят винаги обратното.

▶️ Намесват се в процес, който е вътрешен за Турция. А това е не просто лицемерие, а липса на отговорност към България, защото #Турция не е някаква далечна страна, а наш най-голям съсед и стратегически партньор, от който зависят икономиката, енергетиката и сигурността ни.

Интересен факт е, че колегите, с които Терзиев се нареди на сцената, са все от либерално-левия спектър.

Жауме Колбони, кмет на Барселона и социалист от PSC–PSOE; Гергели Карачони, кмет на Будапеща и зелен либерал от Párbeszéd, голям противник на Виктор Орбан; Томислав Томашевич, кмет на Загреб от лявата зелена партия „Можем!“; Доминик Петерс, кмет на Утрехт от либералната D66; Домина Нецу, кмет на Тимишоара от либералната USR; Харис Дукад, кмет на Атина от лявата „Пасок“.

📌Очевидно е, че #Терзиев се чувства комфортно в тази среда. Но докато се стреми отчаяно да бъде част от либералните елити на Европа, за София той остава един тотално отсъстващ кмет, който пренебрегва проблемите на града и отговорността към държавата си.

