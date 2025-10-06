Средната цена на апартамент в София се устреми към 4000 евро квадрата Има недостиг на завършени имоти, хората вече не искат да се разправят с майстори https://crimes.bg/vodeshha-tema/srednata-cena-na-apartament-v-sofiya-se-ustremi-kam-4000-evro-kvadrata-3/174292 Crimes.bg

Цените на имотите в София продължават да галопират нагоре и изглежда, няма сила, която да ги успокои. Въпреки че в последните месеци сделки по-рядко се случват, компаниите не правят отстъпка и са готови да изчакат, но не и да намалят сумите. Така средната цена на тристайни апартаменти в центъра на София в момента е около 3900 евро за кв. м., показват данни на сайт за обяви на имоти. Средната цена на двустайните в центъра на столицата е малко по-ниска – около 3 830 евро за квадрат.

Причината за това е, че повечето хора при покупката на жилище за семейството си искат по-голяма площ и поне три стаи – две спални и всекидневна. Хората, които купуват жилища в центъра на столицата, имат добри финансови възможности и са готови да дадат по-висока цена за апартамент, който отговаря на изискванията им. Затова цените на квадратен метър на тристайните в центъра са по-високи.

Средната цена на квадрат зависи и от това какви имоти има в момента на пазара – точната им локация, качеството на строителството, степента на завършване на сградата и дали има обзавеждане. Затова има квартали, в които средните цени на продаваните двустайни жилища са по-високи от тези на тристайните.

Най-високи са средните цени на тристайните апартаменти в кв. „Изгрев" – над 4700 евро за кв. м. Високи са цените на тристайните и в квартали като „Иван Вазов" (4300 евро за кв. м., Изток" (3900 евро) и „Лозенец“ (3500 евро). Малко са кварталите, в които средните цени на тристайните са около 1650 евро за квадрат – предимно панелки и по-непрестижни райони.

Междувременно се оказа, че на пазара се появи недостиг на напълно завършени имоти ново строителство, с подови настилки, готови за боядисване стени и плочки в банята.

Много купувачи на имоти не искат да се занимават с майстори и предпочитат апартамент, в който да се нанесат веднага.

През последните години. цените на довършителните услуги чувствително нараснаха. Голяма част от майсторите работят в сивия сектор и трудно може да бъдат задължени да спазват срокове или да плащат неустойки. При покупка на апартамент, който се нуждае от довършителни работи, купувачът трудно може да прецени още какви разходи ще бъдат необходими, а и колко време ще продължи ремонтът. Затова все повече хора търсят напълно завършени апартаменти, но предлагането им напоследък е ограничено.

Промениха се и изискванията на купувачите към размерите на стаите. Ако преди беше нормално спалнята да е с площ 12,5 – 13 кв. м, сега новата минимална граница е 14 кв. м, тъй като тенденцията вече е да има повече пространство в апартаментите и те да бъдат по-функционални. Купувачите държат в спалнята да може да бъде поставен голям гардероб, фотьойл, а в някои случаи дори и бюро, така че през деня стаята да бъде използвана като кабинет и за работа от вкъщи.

Източник: Уикенд